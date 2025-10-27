100均で見つけて軽く震えた！残量がパッと判別できる！大バズりケースの進化系
商品情報
商品名：100円玉コインケース クリア
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：45×直径28mm
販売ショップ：キャンドゥ
JANコード：4952583065494
キャンドゥへ急げ〜！あのバズりアイテムが大量入荷！『100円玉コインケース クリア』
一時期SNSを賑わせた、100円玉専用コインケース。印象に残っている方も多いのではないでしょうか。
セリアでは品薄状態が続き、店頭で見かけたら即買い必至のレアアイテムでした。セリアでは今も欠品続きで、入手困難な状況…。
そんな爆売れアイテムが、なんとキャンドゥの店頭で大量に並んでいるのを発見！よりシンプルで洗練されたクリアデザインに進化していて、思わず手に取ってしまいました。
筆者が購入したのは、淡いブルーの半透明デザイン。中のコインが見やすく、枚数を一目で確認できるのが地味に助かります。
中にバネ付きのプレートが仕込まれていて、コインを上から押し込むとしっかりホールドしてくれる仕様です。
100円玉がぴったり収まる気持ちよさ♡必要なときに1枚ずつさっと取り出せる！
このケースは100円玉を最大15枚まで収納可能。
ケースを逆さにしても中身がバラけないので、カバンやポーチに入れても安心です。
キーホルダーとしてカバンに付けておけば、ガチャガチャやロッカー利用のときにもすぐに取り出せます。
取り出すときは、1番上の100円玉をスライドするように、1枚ずつ取り出せます。
自販機やコインパーキング利用時の支払いのとき、さっと取り出せて便利です。
お財布だと夜間の薄暗い場面で、小銭入れを漁ってもたつく…なんてこともありますが、このコインケースなら時短で快適です。
今回はキャンドゥの『100円玉コインケース クリア』をご紹介しました。
このクリアタイプは、装飾のないプレーンな見た目も魅力。シールを貼ったり、ペイントしたり…デコレーションしてアレンジを楽しむときにもぴったりです。
SNSで話題になった大人気アイテムなので、飛ぶように売れることも予想されます。気になった方はお早めにチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。