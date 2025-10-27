キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏（51）が27日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。日米首脳会談がうまくいったかどうかの指標となる注目ポイントを挙げた。

番組ではトランプ大統領がこの日、6年ぶりに来日、明日28日には日米首脳会談が行われることなどを伝えた。

峯村氏は会談がうまくいったかどうかの指標となる注目ポイントに「サナエ」を挙げた。「トランプさん、凄い素直な方なので、ダメな会談だったら面白くない顔しますし、良かった時はうれしそうに“彼女は素晴らしい”みたいに言うのと、あともう一つ、ファーストネームで呼ぶことが多いんですね」と語り、「だからもし“サナエ”と終わった後の会談とかで言ったら、もう大成功っていうくらいですかね」と続けた。

「ハードルは結構高いと思います。サナエって結構言いづらいんで、アメリカの方には言いづらい発音なので」と峯村氏。石破茂前首相のことはファーストネームでは呼んでいなかったとし「1年間でなかったですし、“イシバ”というのもなかったですね。とすると距離はあまり縮まっていない」と回顧した。

個人的な信頼を作るということは「今回の会談の一番の重要なポイントだと思いますね」と強調した。