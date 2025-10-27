2児の母・山田花子、「カッコいい」13歳長男の近影に反響「お兄ちゃんイケメン」「背も高くてスラッとしてて」
お笑い芸人の山田花子（50）が26日、自身のブログを更新。長男（13）の「カッコいい」近影を公開した。
【写真】「モテモテでしょうね」」髪を切った山田花子の長男
「お兄ちゃんがヘアカットしたよ」と書き出し、腕に顎をのせた長男の艷やかで滑らかなニューヘア姿を披露している。
髪を切った長男の姿に、山田は「カッコいい 惚れてしまうわ〜」とつづり、息子を溺愛する母親の一面をのぞかせていた。
近影ショットに、コメント欄には「どんどんイケメンなりモテまくりやね」「お兄ちゃんイケメン 大人っぽくなりましたね」「あんなに小さかったのに!!かっこいい」「お兄ちゃんカッコいい〜 背も高くてスラッとしてて、ニューリーダー時代の石田靖さんみたいにモテモテでしょうね」などの声が集まっている。
