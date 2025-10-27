イスラム組織ハマスはパレスチナ自治区ガザ地区の今後の統制について、パレスチナ人による行政委員会が統治すべきだとしたうえで、これが実現すればハマスが現在、実効支配しているガザ地区の行政権を引き渡すと言及しました。

ハマスは26日夜、幹部のハリル・ハイヤ氏が中東のテレビ局「アルジャジーラ」の取材に応じた発言の一部を公開しました。それによりますと、今後のガザ地区の統制についてはパレスチナ自治政府を率いる最大勢力「ファタハ」やその他の諸派と会談を行い、パレスチナ人で構成された行政委員会によって統治すべきだと改めて強調しました。さらに、この行政委員会が統治するのであれば、ハマスが現在、実効支配しているガザ地区の行政権を引き渡すと言及しています。

また最大の争点の1つであるハマスの武装解除については「パレスチナ人は占領に立ち向かう権利を持っている」と正当化したうえで「パレスチナ人のための国家が樹立されれば、武器とハマスの構成員はその国家のものとなる」と述べていて、イスラエルなどによる占領を一切認めない姿勢を改めて示した形です。

一方、イスラエルのネタニヤフ首相は26日、声明で、ハマスとの戦闘終結後のガザ地区に派遣が計画されている国際部隊について、どの外国の部隊を受け入れるかはイスラエルが決定権を持つと述べました。戦闘終結後もガザ地区の治安維持に関与することを強調した形です。