藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負、第4局は10月7日に神奈川県秦野市「元湯 陣屋」で行われた。夕食休憩からの再開後、藤井はすぐに自玉前の歩を突き出して戦線を拡大する。藤井の辞書に「怖い」という文字はない。

【画像】藤井聡太の“常識外の一手”が炸裂…中継には映らなかった王座戦第4局の舞台裏を写真で見る



王座戦第4局は夕食休憩後に正念場を迎えた

先手の攻めは歩の小技が主体だ。なので控室では8筋に歩を垂らして先手にも歩を使わせ、持ち歩を削る手を中心に検討していた。伊藤が限られた持ち時間での長考に入ったところで、中村修九段と私も解説会にゲスト出演した。5五に角が威張っているので追い出すのかなと話していると、伊藤は2筋の歩を突いて桂を取りに来た。角を放置したままだ。

ずいぶん引っ張り込むなあ、伊藤も突っ張るなあと2人で感心する。藤井はぽっかり空いた銀の頭に歩を叩いて後手陣を乱し、ここで再び考える。

「伊藤さんがうまく対応しましたか」

やがて藤井が6筋の歩を取り込むと、伊藤は手順に角取りで銀を出る。ここで藤井は角をどこに逃げるか？ 第一感は▲3七角か。と、ここで中村が後手側の名案を編み出した。

「（▲3七角だった場合）5七に歩を叩いて金を5七に動かし、（2筋の）桂を外したあとに△3三桂（跳ね）から△4五桂！がありますね」

なるほど、桂跳ねで2一のマス目を開けて、玉の逃げ場所を作りつつ、さらに桂を跳躍すれば角金両取りになる。伊藤よりむしろ藤井が好きそうな手順だ。というわけで▲3七角の線は消えた。だけど4六や6六に行くのでは敵の駒に近すぎて当たりがきついなあ。中村も私も（そして当の伊藤も）、角の逃げ場所がもう一つあることに気がついていなかった。

「伊藤さんが攻めを引きつけてうまく対応しましたか」などと解説して、我々は解説会場をあとにした。私は第2局のことを思い出していた。あの将棋も、伊藤は藤井の5五馬を放置して手を渡し、見事な逆転勝ちを収めたのだ。「受けの伊藤」の本領発揮か。

次の一手を見るまでは、これで藤井が困ったと思っていた。

常識外の一手が炸裂

私は記者控室で他社の記者と話してから控室に戻る。あれ、中村と飯塚祐紀八段の表情がおかしい？ 何か虚を突かれたような、やられたと言っているような。慌ててモニターを見ると、藤井の角がおかしなところにいるぞ。

▲2八角！！

この手を見たときの衝撃を忘れられない。飛車の利きを角が塞ぐなんて。たしかにここに角を引けば狙われることはないけど、「2九飛・2八角」という符号を聞いただけで棋士は顔をしかめるほどの悪形だよ。飛車の頭に角がのっかっているんだよ。どうしたらこんな手が思いつくの？

中村はぼやく。

「こんな手がありましたか」

飯塚も脱帽した様子で言う。

「たしかにもう2筋を攻める将棋ではないから飛車の利きを塞いでも問題ないと。だけど、これは気が付きませんでした」

「必殺の歩頭桂」も飛び出す

モニターを見ると、伊藤の表情が明らかに険しい。ポーカーフェイスの伊藤だが、この手を軽視していたことは明らかだ。そして藤井の指し手は加速し、伊藤はその流れを押し返すことができない。

藤井は自陣をまったく見ることなくひたすら銀を取りに行き、なんと相手の飛車まで成らせてしまった。52手目に伊藤が8筋の歩を交換してから30手以上も、素通しのまま放置していた飛車を成らせる。こんな指し回しができるのは藤井以外にはおるまい。もちろんすべて読み切りで▲6四角が絶好の攻防手だからこそだ。そして伊藤の粘りに乗じて次々と駒を奪い、決め手は95手目▲4四桂！

藤井といえば「桂」。当時のタイトル保持者を次々と倒してきた駒だ。渡辺明棋聖とのタイトル戦初勝利の最終手が▲2四桂の逆王手。渡辺明名人から名人奪取の決め手が△8六桂。永瀬拓也王座から王座を奪った八冠達成の将棋で、必至をかけた手が△6六桂。全てが敵の歩の前に打つ歩頭桂だ。とにかく藤井の桂は性能が違う。

藤井はさらに伊藤玉の横から銀を打って受けなしにした。実戦でこんなきれいな必至がかかることはめったにない。必至問題の大家である金子さんと「うまく必至をかけるもんですねえ」と2人で笑う。いい将棋を見るとみな笑顔になる。いつもながら、藤井の収束は将棋が美しすぎる。

99手目▲4三金を見て伊藤が投了、終局時刻は20時3分。

感想戦でも読みの深さを披露

終局後のインタビュー、序盤はやり損なったと思っていたこと。

そして、藤井は第5局に向けての抱負を聞かれ、「少し期間が空くので、少しでも実力を高めて、第5局を迎えられるようにしたいと思います」と答えた。

伊藤は本局を振り返り、やはり角引きに言及した。

「▲2八角と引かれる手を軽視していて、そこからの数手で急に差が開いてしまったので、その辺りで何かなかったかなと」

大盤解説会場で挨拶してから感想戦に入る。序盤はさらっと、中盤の難所から意見を交わす。読み筋のボリュームがすごい。AIが示唆するも「この手は思いつきにくいし指しにくい」と検討で言っていた手まで両者は読んでいる。感想戦でも読みの深さを競っているのだ。

やがてあの局面になり、伊藤が「そうか2八なのか」とつぶやいた。だが藤井は楽観していなかった。▲2八角からの分岐をさらに調べていく。中村も飯塚も深浦も、正座を崩さず黙って見守っている。

検討が終わらない…笑顔で読み筋を交わしあう2人

検討は21時を過ぎてもまったく終わる気配がない。藤井はよく笑いながら高速で手を読み、伊藤も何なく打ち返す。藤井の高い声と伊藤の低い声が交差する。中村は2人の世界を笑顔で見守っているが、やがて主催紙の担当者が部屋に入ってきて立会人の中村に目配せする。

中村はあからさまに「言いたくないよ」という顔になるが、せっつかれてしぶしぶと「時間になりましたので」と言い、21時26分、感想戦が終了した。大川さんが「やっぱり（感想戦が）1時間超えましたね」と笑った。

打ち上げ会場に向かう途中で飯塚に感想を聞く。

「さすがは藤井さんですよね。結果的に中盤からは悪い局面はなかったのではないですか。あの▲2八角はまったく気が付きませんでした」

後日ABEMAで解説していた高見泰地七段にも話を聞いた。高見は伊藤の研究会仲間だ。

「序盤は伊藤さんがうまく指し回したのかと思います。後手で出遅れない作戦を持っているのはすごいなあと。藤井さんの玉を上がってからの攻めが印象に残りました。▲2八角もなるほどと感心しました」

打ち上げ会場で伊藤の隣に

打ち上げは、今回も伊藤の隣でご相伴させていただいた。反対側に座っていた飯塚が記者への解説用に質問し、伊藤は平然と答える。これなら私も聞いていいかな？

「（序盤の）あの局面での△4四角は研究会でやったことあるの？」

「いえ、研究会ではありません」

「もし（中盤で）▲3七角だったら△5七歩▲同金△2五歩▲5五歩△3三桂？」

「ええ、その予定でした」

最後に「控室では8筋に歩を垂らして先手に歩を使わせる順を検討していたのですが」と言うと「そうなんですか」と意外そうな表情に。そうか、あっちが歩を打たないのにこっちが歩を打つなんて考えないか。

いいなあ、AIにはない、この突っ張り合いが。人間同士の戦いだからこそだ。本局では、伊藤の敗因を述べることに意味はない。勝因は藤井の▲2八角、これだけでいいのだ。

一流になるプロ棋士の条件

今、この原稿を書きつつ▲2八角の局面を再び眺めつつ、谷川浩司十七世名人の言葉を思い出している。

常識や本筋が分からない人はプロになれない

本筋の手しか指せない人は一流になれない

詰将棋では打ち歩詰めを回避するために、わざと飛車の利きを止めるという手が出てくる。幼稚園の頃から難解な詰将棋を解いてきた藤井だからこそ、この手を発見できたのだろう。▲2八角は、藤井の才能と、そしてたゆまぬ努力が指させた手なのだ。

2人の戦いを見るのはとても楽しい。そしてもう1局見ることができる。最終決戦は10月28日、山梨県甲府市「常磐ホテル」だ。

写真＝勝又清和

（勝又 清和）