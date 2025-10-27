「11月にはニューアルバム『FYOP』をリリース、そのまま名古屋、福岡、東京、大阪と4大ドームツアーを行います」（スポーツ紙記者）

還暦を超えてますます意気軒高なB'z。ドームツアー後も、新たなライブ会場に向かうというのだが――。



再評価されるB'z

紅白効果でファンクラブ会員1万人増

昨年の紅白歌合戦では朝ドラ「おむすび」の主題歌「イルミネーション」をスタジオで演奏したあとに、NHKホールにサプライズで登場して「LOVE PHANTOM」「ultra soul」と人気曲を熱唱。「ウルトラソウル！ ハイ！」のコールアンドレスポンスで紅白最大の盛り上がりを生んだ。

「ボーカルの稲葉浩志（61）は音響には厳しく、自分の歌声がきちんと届くかどうか、リハーサルではスタッフも緊張感に包まれます。紅白ではよりにもよってマイクトラブルが起こってしまいましたが、それでも響いた歌声で、稲葉さんの声量はすごいと評判になりました」（同前）

紅白はB'z再評価の契機となったようだ。

「年末年始は休むというポリシーを曲げてまで出演した甲斐もあり、直後にはファンクラブ会員が10000人以上増えたそうです」（同前）

今年も話題には事欠かず、ギターの松本孝弘（64）は10月8日にソロ名義の新曲「Tigerʼs Eye」を発売。

「春に発表された阪神タイガースの創設90周年公式テーマ曲で、クライマックスシリーズ直前でのリリースとなりました。松本は大阪の豊中市生まれということもあり、楽曲依頼を快諾しました」（同前）

曲の効果もあってか、独走でペナントレースを制したタイガース。ただ阪神のほかにも、B'zに“絶対に負けられない戦い”を託したところがあるという。

来年春「こけら落としライブ」が実現へ

「テレビ朝日です。来年春に東京・有明にオープンする複合施設『東京ドリームパーク』内のライブ会場『SGCホール有明』の4月4日、5日のこけら落としライブをB'zに依頼し、実現するそうです」（音楽業界関係者）

B'zとテレ朝の結びつきは強い。松本が手掛けた「ミュージックステーション」のテーマ曲をはじめ、世界水泳のテーマ曲もテレ朝が放映権を獲得した2001年大会から「ultra soul」を採用。一時SMAPの曲になったこともあったが、再び「ultra soul」となっている。さらに、こけら落としも今回が初めてではない。

「テレ朝が13年にオープンした『EX THEATER ROPPONGI』のこけら落としライブもB'zでした。B'zの事務所のB ZONE（旧ビーイング）はテレ朝と関係が深く、ZARDやWANDSなど所属アーティストの曲が番組とタイアップするなど、長年にわたって密接な関係を持っています」（同前）

そして今回のこけら落としライブ。50000人を収容する東京ドームに比べると、スタンディングで収容人数5000人と10分の1のキャパのSGCホール有明だが、東京ドリームパークの成否の鍵を握る場所だという。

「東京ドリームパークはテレ朝のドン、早河洋会長直轄の肝いりプロジェクト。このホールと劇場『EX THEATER ARIAKE』が集客の肝で、劇場のこけら落とし作品にはファンの動員が確実なSTARTO ENTERTAINMENTのタレントの主演が発表されています。

ホールもB'zなら成功間違いなしと踏んでのことでしょう。その後もサカナクションなど人気アーティストの公演が決まっています」（テレ朝関係者）

ウルトラセール！ハイ！

