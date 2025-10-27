「東京六大学野球、法大−東大」（２７日、神宮球場）

２５日の１回戦で今季２勝目を挙げた東大が、２０１７年秋以来８年ぶりとなる悲願の勝ち点をかけて、法大との２回戦に挑む。先発は下手投げエース・渡辺向輝投手（４年・海城）。２３日のドラフト会議で指名漏れとなったことを受け、卒業後は一般就職することを明言しているだけに、勝てばラスト登板となる。

対する法大はヤクルトからドラフト１位指名を受けた松下歩叶内野手（４年・桐蔭学園）が主将を務める。４年生が次のステージへ悔いなく進むためにも、簡単に白星を献上するわけにはいかない。

試合開始は１１時の予定。スタメンは以下の通り。

【東大】

１番・右翼 伊藤

２番・捕手 明石

３番・一塁 中山

４番・左翼 荒井慶

５番・二塁 秋元

６番・遊撃 樋口

７番・中堅 酒井

８番・投手 渡辺

９番・三塁 青貝

【法大】

１番・右翼 境

２番・遊撃 熊谷

３番・中堅 藤森康

４番・三塁 松下

５番・左翼 片山

６番・一塁 今泉秀

７番・捕手 井上和

８番・二塁 中村騎

９番・投手 野崎