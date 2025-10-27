　東大・渡辺向輝

写真拡大

　「東京六大学野球、法大−東大」（２７日、神宮球場）

　２５日の１回戦で今季２勝目を挙げた東大が、２０１７年秋以来８年ぶりとなる悲願の勝ち点をかけて、法大との２回戦に挑む。先発は下手投げエース・渡辺向輝投手（４年・海城）。２３日のドラフト会議で指名漏れとなったことを受け、卒業後は一般就職することを明言しているだけに、勝てばラスト登板となる。

　対する法大はヤクルトからドラフト１位指名を受けた松下歩叶内野手（４年・桐蔭学園）が主将を務める。４年生が次のステージへ悔いなく進むためにも、簡単に白星を献上するわけにはいかない。

　試合開始は１１時の予定。スタメンは以下の通り。

　【東大】

　１番・右翼　伊藤

　２番・捕手　明石

　３番・一塁　中山

　４番・左翼　荒井慶

　５番・二塁　秋元

　６番・遊撃　樋口

　７番・中堅　酒井

　８番・投手　渡辺

　９番・三塁　青貝

　【法大】

　１番・右翼　境

　２番・遊撃　熊谷

　３番・中堅　藤森康

　４番・三塁　松下

　５番・左翼　片山

　６番・一塁　今泉秀

　７番・捕手　井上和

　８番・二塁　中村騎

　９番・投手　野崎