BLACKPINKのJENNIE（ジェニー、29）が、見せ下着ルックを自身のインスタグラムにアップした。

アンバサダー契約を結ぶシャネルの下着を着用した写真を26日までに、「シャネル93」という短い文とともに数枚公開した。

韓国メディアのスポーツソウルは27日、「JENNIEが破格ファッションでグローバル視線強奪」のタイトルで「JENNIEが白いブラトップに、アンダーウェアやインナーパンツが見えるルーズなサギングパンツ（腰パン）をマッチした」と報じた。

公開した写真は、18日と19日の2日間、台湾の高雄ナショナルスタジアムで開かれたBLACKPINKワールドツアー「デッドライン」舞台上のショットや舞台裏で撮ったプライベートなもの。93年にシャネルが発売したビンテージ下着の舞台衣装だった。

下着の上にブラックレザージャケットを羽織ったショットやジーパンを極端に下ろして白いパンツを見せるショットなどを掲載した。同メディアは「下着ファッションにもかかわらず、品格のある高級感を維持したスタイリングはJENNIEだけの強みだ。多様な反応が予想される、刺激的なファッションだが、ものともせずに自分の個性を表わす点で世界スターの覇気が表れている」とも伝えた。