ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¥ª¡¼¥éÁ´³«¡ªßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¥É°áÁõSHOT¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö°µ´¬¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
10·î26Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ë¾æ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ÊÌSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
11·î1Æü¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤ÎÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAre you ready, Beijing¡×¤È¡¢Æ±¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥È¤òÃ¦¤®¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¸ª¤ä°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÀ¤â¤â¤òÈäÏª¤·¤¿¥ß¥Ë¾æ¤Î°áÁõ»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷²¦´¶¤Ä¤è¤Ä¤è¤ÇÂç¹¥¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¥é¥Ã¥¥é´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÂçÍ¥¾¡¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°µ´¬¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼28Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÉÍºê¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(¥í¥´) ¡ÁI am ayu¡Á¡Ù¤Î¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢±é½ÐÁ´¤Æ¤ò¿·¤·¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ÆºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê