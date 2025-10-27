2013年に発見された、小泉八雲が西田千太郎に宛てた手紙 写真／共同通信社

（鷹橋忍：ライター）

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に、吉沢亮が演じる錦織友一が登場した。錦織友一のモデルとされる西田千太郎は、「出雲の三才人」の一人と称された優秀な人物で、主人公・松野トキの夫、レフカダ・ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーンの親友である。今回は、この西田千太郎をご紹介したい。

大盤石と呼ばれる

西田千太郎は文久2年（1862）9月18日、島根県松江市雑賀町で、松江藩足軽・西田平兵衛の長男として生まれた（池野誠『小泉八雲と松江 異色の文人に関する一論考』）。

慶応4年（1868）2月4日生まれの小泉セツより6歳年上、嘉永3年（1850）6月27日生まれのラフカディオ・ハーン（小泉八雲）より、12歳年下となる。

同じ町で同じ身分に生まれた同世代の人物に、第25、28代内閣総理大臣となった若槻礼次郎（1866年3月21日〜1949年11月20日）、法学博士、国際オリンピック委員となった岸清一（1867年8月3日〜1933年10月29日）がいる。

西田千太郎は幼い頃から漢学を習い、平川祐弘監修『小泉八雲事典』によれば、明治6年（1873）4月に雑賀小学校に入学。明治8年（1875）9月には教員伝習校付属小学校に転校した。

明治9年（1876）9月には、教育伝習校変則中学科（明治10年に松江中学として独立。明治19年に島根県尋常中学校に改称）に入学する。

成績は、群を抜いて優秀だった。ずっと首席の座にあり、ドラマでも呼ばれていたように、「大盤石」と称されたという（池野誠『小泉八雲と松江 異色の文人に関する一論考』）。

明治13年（1880）9月には松江中学を退学するが、即日、同校の授業助手に任命され、5年ほど勤めることとなる。

明治17年（1884）には、安食クラという女性と結婚した。

翌明治18年（1885）には長女キンが誕生したが、西田千太郎は勉学への情熱を抑えきれず、東京での遊学を決意。

同年（1885）8月に退職し、上京した。

西田千太郎はアメリカ人のガーディナー、ストーラル、イギリス人のモリノーらについて英語を、地学と哲学は独習し、有賀長雄に心理学、イギリス人のデニングに論理学を学んだ。

翌明治19年（1886）5月には、心理学、論理学、経済学、教育学の文部省中等学校教員の検定試験に合格。免状を受けている。

松江に帰任する

正教諭となった西田千太郎は、同年7月、兵庫県立姫路中学校の教諭に就任した。

同年の中学校令により姫路中学校は廃止となると、明治20年（1887）3月、西田千太郎は再び上京し、勉学に励んでいたが、同年6月、香川県の済々学館に教長として赴任している。

ところが、明治21年（1888）6月、西田千太郎はここを辞して、3度目の上京を果たす。

しかし、母校・島根県尋常中学校の有力教諭がみな転出するという事態に陥り、郷土出身の良い教師を迎えることに決まったため、西田千太郎は強く請われ、同年8月31日付で、同校の教諭として帰任した（池野誠『小泉八雲と松江 異色の文人に関する一論考』）。

島根県尋常中学校において、西田千太郎は、英語、歴史、地文、生理、植物、経済など、ほぼ全教科を教えている。

頭脳明晰にして博識で、人情に厚い誠実な人柄の西田千太郎は、学生からも深く信頼されていた。

その声望は校長を上回るほどであったといわれるが、西田千太郎は教頭心得となり、校長心得となったが、大学を出ていないため、校長にまでのぼりつめることはなかったという（国際文化編『国際関係研究10（1）』所収 萩原順子「小泉八雲と西田千太郎--｢神々の国｣との邂逅--」）。

西田千太郎はもともと体が弱かったうえに、若くして結核を患っており、島根県尋常中学校に勤めていた頃も、病との戦いの日々を送っていた。

そんななか、島根県尋常中学校に英語教師として赴任してきたラフカディオ・ハーンと、深い親交を結ぶことになる。

ラフカディオ・ハーンとの親交

西田千太郎がラフカディオ・ハーンにはじめて会ったのは、ハーンが松江に到着した、明治23年（1890）8月30日のことである。

この時、西田千太郎は教頭だった。

英語が堪能な西田千太郎は、通訳はもちろんのこと、教室の入口に英語で部屋名を書くなど細やかな気遣いをしたり、授業の助手を務めたりするなどして、日本語や日本の風習がわからないハーンの教員生活をサポートした。

職務上に限らず、西田千太郎はハーンの作家としての取材活動や私生活に至るまで、親身になって、支えている。

ハーンは西田千太郎を、「利口と、親切と、よく事を知る、少しも卑怯者の心ありません、私の悪い事、皆言ってくれます、本当の男の心、お世辞ありません、と可愛らしいの男です」と称し（小泉節子『思ひ出の記』）、心から信頼した。

2人は、お互いの家庭を頻繁に訪問し合ったり、出雲大社を参拝するなど、ともに松江内外の各地を訪れ、公私にわたって深く親交を重ねている。

一方、西田千太郎の体調は思わしくなかった。

同年10月26日に行なわれたハーンの着任第1回となる講演では、止血剤を服用して通訳を務めたが、途中で喀血している。

ハーンは西田千太郎の病に対し、「ただあの病気、如何に神様悪いですね--私立腹」（小泉節子『思ひ出の記』）と、なぜ西田千太郎のような善人が、悪い病気に罹るのかと悔しがった。

34歳での死

明治24年（1891）11月、ハーンとその妻・小泉セツは、松江を出て熊本に転居したが、西田千太郎との親交は文通によって続いた。ハーンの創作活動に対する助力も、引き続き、行なっていた。

西田千太郎への感謝の念を著わしたのか、明治28年（1895）に出版された『東の国から』において、ハーンは「出雲時代のなつかしいおもいでに 西田千太郎へ」と捧呈している。

西田千太郎とハーンの親交は、ハーンと小泉セツが熊本から神戸、東京へと移り住んでも変わることはなかった。

しかし、西田千太郎は明治30年（1897）3月15日、34歳の若さで、病のため、この世を去ってしまう。両親、妻、4人の子どもを残しての、無念の死であった。

だが、ハーンの心に、西田千太郎は生き続けたようである。

小泉節子『思ひ出の記』によれば、ハーンはセツに、「今日途中で、西田さんの後姿見ました。私の車急がせました。あの人、西田さんそっくりでした」と話したことがあった。

また、ハーンは明治37年（1904）に早稲田大学講師として招聘されているが、その時、学監の高田早苗が西田千太郎にどこか感じが似ていると、たいそう喜んだという。

ドラマの錦織友一も、トミー・バストウが演じるレフカダ・ヘブンの、よき友となるのだろうか。

筆者：鷹橋 忍