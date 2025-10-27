「朗希くんの土下座を見られるなんて…」山本由伸への“究極の敬意”が「貴重過ぎる」「とてもクール」

山本由伸に佐々木朗希が土下座する貴重な写真が公開された(C)Getty Images

ドジャースの山本由伸が現地時間10月25日のワールドシリーズ第2戦で完投勝利を飾り、その試合後と見られる写真をドジャース公式カメラマンのジョン・スーフー氏が、自身のインスタグラムで公開している。

【写真】まさかの土下座！？山本由伸を崇める佐々木朗希の貴重過ぎるショット

その写真とは、ユニホーム姿の山本由伸が右手を挙げる中、佐々木朗希や通訳のウィル・アイアトン氏が土下座をして敬意を表している様子がわかる驚きの1枚だ。また、バットボーイを務めるハビエル・ヘレラさんも最敬礼し、コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏も山本を称賛する様子がわかるユニークな写真だ。

この投稿には「soohooさんだからこそ撮れた瞬間ですね」「これはレベル4のお辞儀だ」「由伸くんが崇められてる 面白いショット ドジャース、チームメイトはじめ皆仲良しなんだね〜」「朗希くんの土下座を見られるなんて貴重過ぎる」「とてもクール。この敬意と称賛が大好きだ」と、大きな反響が寄せられた。

山本は9回105球4安打1失点8奪三振の内容で、4回以降はパーフェクトに抑える快投。2試合連続のポストシーズン完投勝利を飾った。これは2001年のカート・シリング以来24年ぶりの快挙で、チームメイトもまさに尊敬の念を抱く投球だった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]