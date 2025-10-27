¤³¤ì¤¬¥¨¡¼¥¹¤À¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Ç®ÊÛ¤·¤¿¡È495²¯±ß¤Î²ÁÃÍ¡É¡¡ÂçÅê¼ê¤¬·«¤êÊÖ¤·¤¿¡Ö´°àú¡×¤Ë°î¤ì¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÎÀ¨¤ß
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ËÁ´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜ(C)Getty Images
¡Ö¤¢¤ÎÅê¤²Êý¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â²¿É´²ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÂçÉñÂæ¤ÇÂ³¤¯È¿¶Á¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î25Æü¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó¡Ê105µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ¡¢1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤Çº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2ÀïÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛWS¤ÇÂÐ·è¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬¥²¥ì¥íJr.¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤éºã¤¨¤ï¤¿¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò¼´¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ò¤Û¤ó¤í¤¦¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢3²ó¤Ë¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¡£8²ó¤Ë¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµå°Ò¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2ÀïÏ¢Â³´°Åê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¥«¡¼¥È¡¦¥·¥ê¥ó¥°°ÊÍè¤Î²÷µó¡£MLBÄÌ»»216¾¡¤ÈÊÂ¤Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬µïÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¡£»î¹ç¸å¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSports Net LA¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤«¤é»³ËÜ¤ò¡ÖºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î·×216µå¤ÎÇ®Åê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¾Î»¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃ¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥Þ¤¬½é²ó¤ËÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¾ìÌÌ¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°ìµ¤¤Ë¸þ¤³¤¦¤ËÎ®¤ì¤¬·¹¤¤«¤±¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤È¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥ë¡¼¥¯¥¹¤ËÆó¼ÔÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿»³ËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¡£3ÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥¯¤ò°ìÎÝ¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ5ÈÖ¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤Î¾ìÌÌ¤ò¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ËÍÞ¤¨È´¤¤¤¿»³ËÜ¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¨¤ß¤òÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇÈà¤Ï²¿¤È¤«¼«ÎÏ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤ó¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤³¤«¤éµå¿ô¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Æó²ó¤â»°²ó¤â¿§¡¹¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ¿¤¤¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÏÂÇÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ê»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤â¤¦´°àú¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´°àú¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÅê¤²Êý¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â²¿É´²ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬¤Ê¤¼¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤ë¤«¤âÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅê¤²Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬´°àú¤Ê¤ó¤À¡£ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤¿Åö½é¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÂ®µå·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ç¤Ï¥·¥ó¥«¡¼¤ä¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤6¤Ä¤°¤é¤¤¤Îµå¼ï¤òËÜÅö¤Ë¹ª¤¯Áà¤ë¤ó¤À¡×
µ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Î²ÁÃÍ¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç18Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Êµå³¦¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢¶ì³Ú¤â¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»³ËÜ¤Î²÷Åê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÏÀ¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤â¤·¤âÉé¤±¤¿¤é¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¤Ë¼ã¤¤Åê¼ê¤¬¡¢¤¢¤Î¿å½à¤ÎÂÇÀþ¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿37ºÐ¤Ï¡¢¤³¤¦ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¼ã¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï7¡¢8Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤À¤«¤éÈà¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£µîÇ¯¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÊÌ¼¡¸µ¤À¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç»³ËÜ¤ò¾Î»¿¤·Â³¤±¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Äù·ë¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó495²¯±ß¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¤ËÊª¸ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]