０−２で10人でも逆転「こんな劇的なことがあるか」。ベガルタ指揮官も心打たれた“ユアスタ劇場”が話題「ただただ凄すぎの一言」「他サポだけどマジで痺れた」
「もう本当にどうにもいかない状況」
試合後のフラッシュインタビューで、仙台の森山佳郎監督が振り返る。10月26日にユアテックスタジアム仙台で行なわれたJ２第34節の鳥栖戦。仙台は31分、49分に失点。71分には石尾陸登の退場で１人少なくなる。２点のビハインドで数的不利。極めて難しいシチュエーションを強いられた。
だからこそ「みんなの闘争心に火がついたというか」。指揮官は選手たちの踏ん張りに感服する。「ホント、監督の僕が申し訳ないぐらい、選手はとてつもなく戦って、走って。こんな劇的なことがあるかっていうぐらい」の逆転勝ちに笑顔を見せた。
78分に１点を返した宮崎鴻が、82分に同点弾を挙げる。仙台の勢いは止まらない。90＋９分、小林心が試合をひっくり返すゴールを決めた。
０−２で10人になってから３−２。試合を中継した『DAZN』の公式YouTubeチャンネルでハイライト動画が公開されると、以下のようなコメントが寄せられた。
「熱すぎる!!」
「すごいな、２点差退場で逆転するかね」
「歴史的に見てもこれはやばい」
「ただただ凄すぎの一言」
「まじで仙台逆境に強い」
「他サポだけどマジで痺れた」
「他サポながら、仙台劇場を見た思い」
「大感動のユアスタ劇場だった！最高！」
「１点返してから仙台サポの押せ押せムード凄すぎる」
「ユアスタは魔境。ベガルタよ、宮城の希望の星になれ」
「マジでこのチームは不可能を可能にする何かを持っている気がする」
仙台OBの遠藤康氏は、自身のXで「サッカーはわからないな。。ここから本当の闘いが始まるぞ。。」と発信。３試合ぶりの白星を掴んだ仙台。勝点を58に伸ばして４位に浮上。自動昇格圏内の２位・長崎とは勝点５差、首位の水戸とは同６差だ。
【動画】「歴史的に見てもこれはやばい」仙台の大逆転劇！「ユアスタは魔境」
