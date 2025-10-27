「残り29試合もある」大一番で完敗、首位と８P差もセルティック指揮官は泰然自若。前田大然の復帰時期にも言及。29日の出場可否は？
10月26日に開催されたスコットランドリーグ第９節で前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁する２位のセルティックは、勝点５差で首位のハーツの敵地で対戦。旗手が先発、山田が途中出場、怪我から復帰明けの前田と新戦力の稲村がメンバー外となったなか、１−３で大事な首位攻防戦を落とした。
リーグ５連覇を目ざすセルティックは、８分にオウンゴールで先制点を献上するも、直後の12分に主将カラム・マグレガーの得点で同点に。しかし、勝ち越し点は奪えずにいると、後半に入って52分と55分に失点し、手痛い黒星を喫した。
地元紙『Daily Record』によれば、ブレンダン・ロジャーズ監督は試合後、「セルティックの監督である以上、何が起ころうと結果に対する責任は私にある」と伝えた上で、巻き返しを誓った。
「私の決意は揺るぎない。ここでのキャリアでこれほど懸命に働いたことはない。だから現状を打破しようとするモチベーションは十分にある。全く気にする必要はない。まだシーズン序盤だ。ハーツは素晴らしいスタートを切り、勝点を積み上げたが、まだ多くの試合が残っている。
今は踏ん張り、良いプレーと結果を見つけ出す必要がある。シーズンが進むにつれ、我々のレベルが向上するよう願っている。今日の試合内容と結果は明らかに失望すべきものだ。だが、残り29試合もある」
昨季に公式戦33発をマークしたエース、前田の復帰はいつになるのか。「ダイゼンは明日練習に合流する」と明言した指揮官は、「29日に行なわれる次節のフォルカーク戦に出場するか」という問いに対しては、こう答えた。
「分からない。状況を見極める必要がある。適切なタイミングで起用できるよう調整しなければならない。ただ幸い、彼は練習に復帰する」
勝点差は８に広がった。逆境を跳ね除け、前田と旗手の加入した１年目から続く連覇を達成できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【レア画像】超名門本拠地の普段は見られない場所も！ピッチ上とは違う表情…サムライ戦士のスタジアム入りショット！イヤホンはワイヤレス派？コード派？
リーグ５連覇を目ざすセルティックは、８分にオウンゴールで先制点を献上するも、直後の12分に主将カラム・マグレガーの得点で同点に。しかし、勝ち越し点は奪えずにいると、後半に入って52分と55分に失点し、手痛い黒星を喫した。
「私の決意は揺るぎない。ここでのキャリアでこれほど懸命に働いたことはない。だから現状を打破しようとするモチベーションは十分にある。全く気にする必要はない。まだシーズン序盤だ。ハーツは素晴らしいスタートを切り、勝点を積み上げたが、まだ多くの試合が残っている。
今は踏ん張り、良いプレーと結果を見つけ出す必要がある。シーズンが進むにつれ、我々のレベルが向上するよう願っている。今日の試合内容と結果は明らかに失望すべきものだ。だが、残り29試合もある」
昨季に公式戦33発をマークしたエース、前田の復帰はいつになるのか。「ダイゼンは明日練習に合流する」と明言した指揮官は、「29日に行なわれる次節のフォルカーク戦に出場するか」という問いに対しては、こう答えた。
「分からない。状況を見極める必要がある。適切なタイミングで起用できるよう調整しなければならない。ただ幸い、彼は練習に復帰する」
勝点差は８に広がった。逆境を跳ね除け、前田と旗手の加入した１年目から続く連覇を達成できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【レア画像】超名門本拠地の普段は見られない場所も！ピッチ上とは違う表情…サムライ戦士のスタジアム入りショット！イヤホンはワイヤレス派？コード派？