おひつじ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
人ありきで。
耳を澄ませましょう。
すると、身近な人の本音や口に出さない願望が分かってきます。どんな時にどんな言い方をするのか、言葉に含みはないのか、ニュアンスに敏感になって。
もともと行動派のあなたですから、やらなきゃと思うと同時に体が動いてしまうのがいつものパターン。でも、今週は、まず、聞きましょう。「こうしたいけれど、どう思う？」「やってもいいかな？」的に。同意や許可を求めることで、人間関係が大きく動きます。
また、誰かのためにも言われてから動くこと。寄り添うことで、愛も社交も活性化します。
感動は、映画に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）聞いて動く。
