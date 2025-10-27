【今週の運勢】2025年11月第1週の「おひつじ座（牡羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

聞いて動く。
人ありきで。

耳を澄ませましょう。

すると、身近な人の本音や口に出さない願望が分かってきます。どんな時にどんな言い方をするのか、言葉に含みはないのか、ニュアンスに敏感になって。

もともと行動派のあなたですから、やらなきゃと思うと同時に体が動いてしまうのがいつものパターン。でも、今週は、まず、聞きましょう。「こうしたいけれど、どう思う？」「やってもいいかな？」的に。同意や許可を求めることで、人間関係が大きく動きます。

また、誰かのためにも言われてから動くこと。寄り添うことで、愛も社交も活性化します。

感動は、映画に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)