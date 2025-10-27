「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
幸運の星・木星が水の星座のフィールドで情熱を司る火星、知性の水星、恒久性の土星、感受性の海王星と調和して、新しい流れが生まれます。
これまで私たちを支配していた無意識の恐れや諦めを解消するムーブメントが起こるでしょう。もう一度、やってみよう、別のやり方を試そう、そんな気運が高まっていきます。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）聞いて動く。
人ありきで。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）けん制が有効。
一瞬、大地を蹴る要領で。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）キタ、キタ、キター！
才気キラリン！
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）アイデアをプラス。
あなた好みにアレンジ。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）大事なのは、波長。
ありのままのあなたで。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）小さな変化が、
大きな変革へ。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）想像力と歩み寄りで、
バージョンアップを。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）上機嫌な1週間。
好きをいっぱい詰め込んで！
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）なんでもあり。
イージーゴーイングで。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）世界は前進中。
ブレない、振り返らない。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）やる気スイッチが入りそう。
やりたいことリストで効率アップ。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）熱量がカギ。
意志あるところに道が開けます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)