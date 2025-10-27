2025年11月第1週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。

幸運の星・木星が水の星座のフィールドで情熱を司る火星、知性の水星、恒久性の土星、感受性の海王星と調和して、新しい流れが生まれます。

これまで私たちを支配していた無意識の恐れや諦めを解消するムーブメントが起こるでしょう。もう一度、やってみよう、別のやり方を試そう、そんな気運が高まっていきます。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

聞いて動く。
人ありきで。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

けん制が有効。
一瞬、大地を蹴る要領で。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

キタ、キタ、キター！
才気キラリン！

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

アイデアをプラス。
あなた好みにアレンジ。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

大事なのは、波長。
ありのままのあなたで。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

小さな変化が、
大きな変革へ。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

想像力と歩み寄りで、
バージョンアップを。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

上機嫌な1週間。
好きをいっぱい詰め込んで！

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

なんでもあり。
イージーゴーイングで。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

世界は前進中。
ブレない、振り返らない。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

やる気スイッチが入りそう。
やりたいことリストで効率アップ。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

熱量がカギ。
意志あるところに道が開けます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)