夜景が美しいと思う「山形県の温泉地」ランキング！ 2位「蔵王温泉」を2票差で抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しい温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夜景が美しいと思う山形県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「夜は山々のシルエットと温泉街の灯りが幻想的で、冬には樹氷ライトアップとの組み合わせが絶景だから」（40代男性／静岡県）、「標高900mに位置してるので、市街地を見下ろせる場所が多いため」（30代男性／大阪府）、「蔵王高原のナイトスキーの明かりが綺麗だと思うから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「千と千尋の神隠しのモデルとも言われる温泉街で幻想的な夜景を堪能できるから」（50代男性／東京都）、「これぞ日本の原風景と称される伝統的な温泉街は夜景も良い、各旅館がそれぞれに照明を工夫しているので映える」（40代男性／岩手県）、「大正ロマンあふれるレトロな街並み。夜はガス灯がほのかな灯り。川沿い温泉宿からは柔らかな灯り。静かな癒やしを満喫」（40代男性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
