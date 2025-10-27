キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏（51）が27日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。高市早苗首相（64）と米トランプ大統領の日米首脳会談で注目しているポイントを挙げた。

キャスターの同局・佐々木恭子アナウンサーが高市首相について、「総裁選以降、非常に中道の保守である、穏健の保守であるということをご本人が口にされていますけれども、トランプさんと会談するとなったら、本来のらしさ、保守っていうことを前面に押し出されて行くんでしょうか」と質問。

峯村氏は「おそらく私は押し出されると思います。そちらの方がトランプさんにはうまくはまると思います」と明言。「あまりだからそこは国内的なウイングを広げるっていうよりは、ガツっと刺して、刺さって、さらに個人的な関係をしっかり作れるというのが大事だと思いますね」と続けた。

一方でメインキャスターの俳優・谷原章介は「まあまあ日本にとっては大事な同盟の相手国でもありますから、トランプさんとどういう関係を築くかっていうのは大きいと思うんですけれども」とコメントし「ただトランプさんにおもねって、あんまり極端なことを言ってしまうと、その反動、国内の方でそこまで言っていいのかっていうのが出てきそうじゃないですか」と心配した。

峯村氏は「最初は柔らかくぐっと入るというところをやりつつ、さらにその時に安倍晋三さんと近いっていうのをうまく生かして入りつつ、譲れないところは譲れないってバシッって言う」とコメント。

「結構トランプさんってなんていうんですか、さっきの赤沢（亮正経産相）さんのインタビューにもありましたけど、赤沢さんも1対1の時には結構厳しいことを言ったらしいんですね。“関税はダメだ！”みたいなことを言ったけれども、結構気に入られているので、うまくケミストリーが合っているので、言うべきことは言うべきだと思います」と述べた。