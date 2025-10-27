空母ニミッツから離陸するＭＨ―６０Ｒシーホーク/Seaman Edward Jacome/Digital/USS Nimitz

（ＣＮＮ）南シナ海で２６日、米海軍のヘリコプター１機と戦闘機１機が相次いで墜落した。海軍太平洋艦隊によると、乗員は全員が無事救助された。海軍はそれぞれが墜落した原因を調べている。

海軍が同日夜、ＳＮＳに投稿した情報によると、第７３ヘリコプター海上打撃飛行隊（ＨＳＭ）バトルキャッツに所属する「ＭＨ―６０Ｒシーホーク」は現地時間の２６日午後２時４５分ごろ、「米空母ニミッツから通常作戦を実施中に」墜落した。乗員３人は捜索救助隊に救助された。

続いて同３時１５分ごろ、第２２戦闘攻撃飛行隊（ＶＦＡ）ファイティング・レッドコックス所属の戦闘機「Ｆ／Ａ−１８Ｆスーパーホーネット」が、やはりニミッツからの通常作戦中に墜落した。乗員２人は脱出して無事救助された。

南シナ海では中国が広大な海域に対して領有権を主張し、軍事施設の建設による要塞（ようさい）化を進めている。これに対して公海の自由な航行を維持しようとする米国は、中国の海洋進出に対抗する戦略の一環として海軍の作戦を行っている。

米海軍は今年春にも、紅海でスーパーホーネット２機を失ったばかりだった。同機のコストは１機あたり６０００万ドル（約９０億円）以上。