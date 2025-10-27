なにわ男子・道枝駿佑＆西畑大吾、髪色チェンジに絶賛の声「世界救えるビジュ」「似合いすぎて苦しい」
【モデルプレス＝2025/10/27】なにわ男子の公式X（旧Twitter）が、10月26日に更新された。道枝駿佑と西畑大吾のイメージチェンジした髪色を公開し、話題となっている。
【写真】STARTO人気アイドル2人「世界救えるビジュ」髪色大胆イメチェン
投稿では「『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』北海道公演ありがとうございました 2日間4公演、寒さを吹き飛ばすほどの熱気をありがとうございました！」と現在開催中のライブツアーの北海道公演終了を報告し、ライブ後のグループ集合ショットを公開。道枝のプラチナブロンドヘア、西畑のピンクヘアを披露した。
さらに続く投稿で「道枝プラチナブロンド駿佑 × ダーニャ」とコメントし、イメージチェンジした道枝と西畑が登場する公式TikTokの更新も紹介している。
これらの投稿に、ファンからは「2人とも美しすぎる」「世界救えるビジュ」「似合いすぎて苦しい」「破壊力すごすぎて画面割れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1982405840121311421
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTO人気アイドル2人「世界救えるビジュ」髪色大胆イメチェン
◆道枝駿佑＆西畑大吾、髪色チェンジ
投稿では「『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』北海道公演ありがとうございました 2日間4公演、寒さを吹き飛ばすほどの熱気をありがとうございました！」と現在開催中のライブツアーの北海道公演終了を報告し、ライブ後のグループ集合ショットを公開。道枝のプラチナブロンドヘア、西畑のピンクヘアを披露した。
◆道枝駿佑＆西畑大吾のイメチェンに反響
これらの投稿に、ファンからは「2人とも美しすぎる」「世界救えるビジュ」「似合いすぎて苦しい」「破壊力すごすぎて画面割れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1982405840121311421
【Not Sponsored 記事】