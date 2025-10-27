「この人、食の好みが合う！」とテンションが上がる瞬間９パターン
美味しい料理を２人で楽しむのはデートの基本。互いの食の好みが合えば、女の子の気分はグッと高まるでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に、「女の子が『この人、食の好みが合う！』とテンションが上がる瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】好き嫌いがなく、何でも食べる人だと知ったとき
「食べ物のことでぶつからないのは幸せ」（３０代女性）など、好き嫌いがないことに安心する女の子もいるようです。得意料理を聞いたときなどに、「好き嫌いはない！」とアピールすれば、「この人きっと、私の料理を喜んで食べてくれる！」と女の子のテンションは上がるでしょう。
【２】焼き鳥のタレと塩の選択が毎回一致するとき
「何か運命を感じる（笑）」（２０代女性）など、二択が毎回一致することにテンションを上げる女の子もいるようです。焼き鳥の調味料を決めるときは、「せーの」で言い合ったりすれば、一致したときの感動がさらに高まるかもしれません。
【３】お互いにタイ料理が好きなど、和食以外の好みが一緒だったとき
「一緒に海外旅行に行けるなと」（２０代女性）など、食の好みの一致を別の楽しみにつなげる女の子もいるようです。すべての料理が好みでなくても、「タイ料理ならグリーンカレーとトムヤムクンが好き」など好みを伝えることで、一緒に海外の料理を楽しめる男性だと思ってもらえるでしょう。
【４】「今、何食べたい？」と聞いたら、自分と同じものを想像していたとき
「こんな偶然、キュンとする！」（２０代女性）など、食べたいもののインスピレーションの一致にテンションが上がる女の子もいるようです。たとえ、女の子の想像したものと違っても、「実はそれと迷ってた！」という一言を添えれば、食の好みが似ていることをアピールできるでしょう。
【５】「目玉焼きには絶対に塩！」など、調味料の使い方が一緒だったとき
「彼も私と同じ調味料の使い方で驚いた！」（２０代女性）など、２人の間で共通の食べ方を発見してテンションが上がる女の子もいるようです。目玉焼きや揚げ物の調味料、レモンの使い方などは好みが分かれるところなので、同じ感覚を持っていないか、一度女の子に質問してみてはいかがでしょうか。
【６】イマイチな料理を食べたあとの感想が一緒だったとき
「料理の短所も共有できてこそ、食の好みが一緒といえる」（３０代女性）など、料理の美味しくなさについて同じ感覚を持っていることを重視する女の子もいるようです。レストランなどで料理がイマイチだった場合、「もう少し野菜が少ないほうがよくない？」など、正直な感想を女の子に話してみるのもいいかもしれません。
【７】「香川にうどん食べに行きたくない？」「行きたい！」など、食の話がやたら盛り上がったとき
「好みが一緒じゃなきゃ、こうはならない」（２０代女性）など、食の話題が盛り上がることに、好みが一致していると実感する女の子もいるようです。「天ぷらは、お店によってレモンと塩だけで出すところもある」など、好みの食にまつわる知識を仕入れておくと、女の子と趣味が合った場合、話を盛り上げることができるでしょう。
【８】飲食店で注文するメニューが一緒だったとき
「味付けの好みも一緒だろうなぁと思うから」（２０代女性）など、注文するメニューの一致から食の好み全般が合うと感じる女の子もいるようです。飲食店で注文が重なった場合、すかさず「絶対、食の好み、一緒だよね！」と一言添えてあげると、女の子のテンションもグッと上がるでしょう。
【９】和菓子通など、甘党のうえ、同じ種類のお菓子が好きだと分かったとき
「甘党の男性ってカワイイし、同じ趣味だとビックリして嬉しくなっちゃう！」（２０代女性）など、お菓子の趣味の一致にテンションを上げる女の子もいるようです。女の子は男性以上にお菓子に詳しいことが多いので、甘党の男性は積極的にスイーツの話題を投げかけてみてはいかがでしょうか。
このほかに女の子に「この人、食の好みが合う！」と思われた経験はありますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
