◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

この夏、関係者の間で「新潟記念って、何でこんなにいいメンバーなの？」と話題になっていた。ハンデ戦から別定戦になったことで、Ｇ１を見据える有力馬たちが、広くて紛れの少ない新潟外回りに照準を定めたのだと思う。

なぜ、そんな話を思い出したのかといえば、２着だったエネルジコが菊花賞を勝ったから。先週は８着だったナムラエイハブもカシオペアＳで２着に入り、今月初めには３着だったディープモンスターは京都大賞典を勝った。文句なしにハイレベルに認定していいレースだろう。

となれば、勝ち馬のシランケド（牝５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父デクラレーションオブウォー）に注目しないわけにはいかない。前走で騎乗した坂井騎手も「あとはＧ１タイトルだけ」と高く評価していたように、今年に入ってからの充実ぶりは目覚ましい。小回りでも勝っているが、おそらく左回りの広いコースがベスト。今、一番怖いのは「新潟記念組強し」が菊花賞でバレて、過剰人気になることです。（山本 武志）