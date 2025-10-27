【難読漢字】「袈裟」って読めますか？ 知っておきたい日本語！

あなたは読めますか？

突然ですが、「袈裟」という漢字読めますか？

お坊さんが身に着けている布のことで、仏教と深く関わる言葉です。剣術の技の名前としても使われています。

気になる正解は……

「けさ」でした！

「袈裟（けさ）」の意味は、仏教の僧侶が左肩から右脇下にかけて斜めに身にまとう細長い布状の法衣です。

語源はサンスクリット語の「カシャーヤ」で、「色の濁った」「よごれた」という意味があります。これは、もともと僧侶が贅沢を避けるため、捨てられたボロ布などを拾い集め、つなぎ合わせて作っていたことに由来しています。

袈裟をまとうことは仏教徒の証であり、「慈悲の心を身にまとう」という意味も込められた大切なものです。

例文としては、「僧侶が袈裟をまとい、厳かに読経を始めた」「剣道の試合で、相手の袈裟に切りかかるような一撃を放った」のように使われます。

また、斜めに布をかけるその形から、「袈裟懸け（けさがけ）」という言葉が生まれ、斜めにものを切る様や、斜めに物をかける様を表すようになりました。

この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

