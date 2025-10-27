【難読漢字】「慮る」って読めますか？ 知っておきたい！敬意を表す言葉の正しい読み方

あなたは読めますか？

突然ですが、「慮る」という漢字読めますか？

「配慮（はいりょ）」や「考慮（こうりょ）」など、音読みでは「リョ」と読みますが、送り仮名「る」がつくと、非常に難しい読み方になります。日常生活やビジネスシーンでも重要な、相手への心遣いを表す言葉です。

気になる正解は……

「おもんぱかる」でした！

「慮る（おもんぱかる）」とは、「相手の事情や周囲の状況について、十分に思いを巡らせ、深く考える」という意味です。単に考えるだけでなく、相手の気持ちや立場を想像し、心遣いや配慮をもって行動するという、より丁寧で繊細なニュアンスを含んでいます。

この言葉は、もともと「おもいはかる（思い量る）」が音変化したもので、「思慮（深く考えること）」の「慮」という漢字が使われています。

「相手の体面を慮って発言を控える」「部下の不安な気持ちを慮り、声をかける」「先々のことを慮って慎重に行動する」といったように使われます。

ビジネスや人間関係において、「できる人」に求められる「慮る力」。この機会に、読み方と、その言葉が持つ深い心遣いの意味をしっかり覚えておきましょう。

