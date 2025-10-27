◇NBA レイカーズーキングス（2025年10月26日 ゴールデン1センター）

レイカーズの八村塁（27）が26日（日本時間27日）の敵地キングス戦に先発出場。主力を欠く中で前半は10得点を記録した。チームは62―62の同点で前半を折り返した。

開幕戦2戦目となった24日（同25日）の本拠地ウルブズ戦では豪快なダンクを叩き込むなど今季最多23得点の躍動。チームもルカ・ドンチッチがレイカーズ移籍後最多となる49得点の大暴れ。昨季プレーオフ1回戦で敗れたウルブズを相手にリベンジを果たして今季初勝利を挙げた。

しかしウルブズ戦でドンチッチが左指をねんざ。さらに試合後に左足下部の打撲していたことも判明。約1週間後に再検査することになった。また、ジャクソン・ヘイズも左膝の痛みで欠場。大黒柱であるレブロン・ジェームズも開幕戦から欠場。レイカーズは故障者続出で、公式ロスターが14人いながらも、9人しか出場できない状況となった。

その中で、敵地キングス戦でもスタメンに名を連ねた八村。第1Q開始早々にトップからジャンプシュートを決めて初得点。残り10分19秒には右コーナーからカッティング。しっかりレイアップシュートを決めきった。残り8分3秒にはゴール下で反則を誘って、フリースロー2本沈めた。残り6分2秒で一旦ベンチに下がった。残り4分46秒から再びコートに立つと、残り3分28秒にドライブインからボックス内でジャンプシュートを決めた。さらに残り3分16秒には相手と接触がありながらも、速攻のレイアップシュートを決めた。

第2Qもスタートから出場したが、得点には絡まず残り8分1秒で一旦ベンチに下がった。残り4分22秒から再びコートに立ったが、得点を挙げることはできなかった。

八村は前半19分5秒出場。10得点1リバウンド1アシストを記録。シュートは5本試投で4本成功。FG成功率は80％。3Pシュートは1本試投したが失敗に終わった。