チョコプラ長田『SASUKE』で左足甲を剥離骨折 全治3ヶ月【報告全文】
TBSは26日、同局系『SASUKE2025』の本番収録中に、チョコレートプラネット・長田庄平（45）が、左足甲の剥離骨折の負傷をしたと伝えた。
同局は「10月26日(日)9:00頃、神奈川県青葉区 緑山スタジオ敷地内のオープンセットにおいてSASUKEの番組収録を行っておりました所、長田庄平さんが1stステージ挑戦中、第2エリアのローリングヒルに飛び移る際に怪我をされました」と状況を説明。
続けて「インタビュー終了後、長田さんが足の痛みを訴えた為、常駐していた医師に診察をうけた所、レントゲンの撮影の必要がある旨指示がありました。それを受け、近隣の病院で精密検査を行った所、左足の甲の剥離骨折と判明し全治三か月と診断されました。ギプスで固定し、一定期間、松葉杖を使用するとのことです」とした。
■報告全文
「SASUKE2025」(年末 全国ネット放送予定)の本番収録中に、チョコレートプラネット
長田庄平さん(吉本興業所属)が怪我をされました。
＜概要＞
10月26日(日)9:00頃、神奈川県青葉区 緑山スタジオ敷地内のオープンセットにおいてSASUKEの番組収録を行っておりました所、長田庄平さんが1stステージ挑戦中、第2エリアのローリングヒルに飛び移る際に怪我をされました。
インタビュー終了後、長田さんが足の痛みを訴えた為、常駐していた医師に診察をうけた
所レントゲンの撮影の必要がある旨指示がありました。それを受け、近隣の病院で精密検査を行った所、左足の甲の剥離骨折と判明し全治三か月と診断されました。ギプスで固定し、一定期間、松葉杖を使用するとのことです。
なお、所属事務所によれば、今後の仕事については継続して行うとのことです。
＜TBSコメント＞
当該の番組収録に当たっては、医師、救急救命士およびトレーナーを配置するなど、安全性に細心の注意を払っておりましたが、長田さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。
長田さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安全管理について徹底して参る所存です。
以上
