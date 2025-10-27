「良好な親子関係」がどのような状態を指すのか、それは家庭によって千差万別でしょう。ただし、親から子へ、はたまた子から親への「過度な期待」は、家族関係をこじらせる原因になることが多いようです。とある家族の例をもとに、熟年期の家族関係とお金のあり方についてみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物等の情報は一部変更しています。

学費無償化も「教育費」が一向に減らない理由

文部科学省の子どもの学習費調査（令和5年度）によると、保護者が1年間に支出した子ども1人あたりの学習費総額（学校教育費・学校給食費・学校外活動費含む）は図表のとおりです。

［図表］学校種別・学習費総額 出所：文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します（令和6年12月25日）」をもとに筆者作成

たとえば幼稚園から高校まで公立の場合、15年間でかかる教育費は約600万円です。一方、私立小学校の場合は6年間で約1,100万円と、すべて公立に通う場合の2倍近くかかります。ここに塾やその他習いごと、大学進学費用などを考えると、教育費は天井知らずです。

こうしたなか、近年は幼児教育や高等教育の無償化などが進んでいますが、一部メディアによると、無償化で浮いたお金は塾や習い事に回してしまう傾向があると指摘されています。したがって、教育費全体が極端に軽減されることは現状あまり期待できません。

旧帝大→大手商社に就職…“自慢のひとり息子”を持つ美穂さん

ある秋の夜更け、小林美穂さん（仮名・55歳）がスマホを眺めていると、LINEの通知が届きました。見ると、相手は愛する息子・雄太さん（仮名・28歳）からのようです。

「昇進した。同期トップらしい。次のベースアップが楽しみだわ」

「あら〜、凄いじゃない。さすが私の息子だわ」

思わずスマホの前で感想を述べつつ、美穂さんはすぐに返信します。

「よかったわね。あなたの努力の賜物よ」

幼いころから明るく元気で、面倒見がよい雄太さん。おかげで友達も多く、いつも輪の中心にいるような存在でした。加えて負けず嫌いの一面も持ち合わせており、学校のテストはいつもほぼ満点。スポーツも得意で、小学2年生から始めたテニスはいまも続けています。

本人の希望により、高校はテニスの強豪校に進学。その学校は文武両道で、部活に邁進しながらも、大学受験の準備も怠りませんでした。

その結果、無事に第一志望の旧帝大へ進学。就職活動も順調そのもので、本命の大手商社に就職しました。

まさに、ここまで絵に描いたような順風満帆な人生です。しかしその陰には、美穂さんの熱意と、夫・浩二さんの強力なサポートがありました。

息子自慢の果てに思い至った“最高の未来”

美穂さんの夫・浩二さん（仮名・61歳）は決して高学歴ではなかったものの、いわゆる“たたき上げ”の仕事人。平社員から部長職まで上り詰め、退職前のピーク時年収は約1,100万円を誇ります。

学校の教育費から塾代、テニススクールの費用や道具類、遠征費にいたるまで、愛するひとり息子のためにお金を惜しみなく注ぎました。学校教育費以外の費用として大きかったのは塾代で、小学5年生から高校卒業までの8年間で総額500万円ほどはかかったと記憶しています。

美穂さんは専業主婦であったため、雄太さんの十分な教育環境は、経済的には浩二さんのおかげでした。

しかし、美穂さんは「いまの雄太があるのは私のおかげ」という思いが強く、浩二さんへのリスペクトはみられません。

寡黙な夫を毛嫌い…ママ友とのランチをきっかけに「離婚」を決意

家族の生活を守るため、懸命に働いてきた浩二さん。しかし、家庭内では美穂さんの逆鱗に触れぬよう、静かに過ごしていました。

一方、美穂さんは美穂さんで多忙な夫に対して「全然かまってくれない」と不満を募らせていたといいます。さらに、浩二さんが定年退職し家に居るようになると、今度は「寡黙すぎてつまらない」と、いっそうの嫌悪感を抱くようになりました。

そして、雄太さんからの嬉しい報告から数日後、美穂さんはママ友数人とランチに出かけました。雄太さんが幼いころからの、20年来の付き合いです。

他愛ない世間話を交わすうち、話題はいつしか子どもの近況報告へと移っていきます。

早速、息子の昇格を披露する美穂さんに、ママ友たちは一斉に感嘆の声を上げました。

「わぁ、凄いわね。昔からなんでもできる子だったけど、相変わらず優秀でうらやましいわぁ……。美穂さんの子育て、大正解だったってことね」

「これで、美穂さんの老後も安心じゃない？ だって、いまの雄太くんがあるのは美穂さんのおかげなんだし、当然面倒見てくれるはずよね」

「そんなことないわよ〜」と謙遜してみるものの、内心ニヤニヤが止まりません。

子どもの自慢がひととおり終わると、今度は夫の愚痴大会。ランチタイム終了までしゃべり尽くしたあと、ママ友との会話を反芻している帰り道、美穂さんはあることを思いつきました。

「息子がいれば、夫なんていらないかも……わたし、離婚してもやっていけるんじゃないかしら」

息子に離婚を相談→“まさかのひと言”に涙目

それ以来、美穂さんの頭のなかは「離婚」の2文字でいっぱいに。

しかし、いざ夫に「離婚」を切り出そうとしても、お金の不安がちらつき、すんでのところで思いとどまってしまいます。

「……そうだ、先に雄太に相談してからにしよう。いいアドバイスもらえるかも」

そう思い立った美穂さんは、早速雄太さんと外で会う約束を取り付けました。

美穂さんは開口一番、雄太さんにこう言いました。

「お父さんと離婚しようと思っているんだけど、どう思う？」

「はっ、なんで？ ってか、離婚して母さん生活できるの？」

「まあ、貯金もあるし……お父さんの退職金を財産分与してもらえば、ある程度の資金は確保できると思うのよ」

「でも母さん、仕事もしてないし将来の年金も少ないでしょ」

「そうね〜、それで……」

勇気を出して、美穂さんは言いました。

「それで、相談なんだけど。当面のあいだ、雄太のところで一緒に暮らせないかしら？」

その言葉を聞いた途端に、雄太さんは表情を曇らせました。しばしの沈黙のあと、意を決したように、雄太さんは言いました。

「……あのさ。この際だからはっきり言うけど、母さん、そろそろ子離れしてくれよ。離婚は勝手にすれば？ だけど、俺は母さんと一緒に住むつもりはない。当然、援助する気もないよ」

自慢の息子からそんな厳しい言葉をもらうとは想像だにしていなかった美穂さんは、ハンマーで頭を殴られたような衝撃を受けます。涙目で「そう、わかったわ」と言うのが精一杯でした。

美穂さんの「その後」

いつまでも従順でやさしいままの息子だと思い込んでいた美穂さんに対し、雄太さんのほうは順調に親離れしていたようです。

浩二さんは後日、息子から事の顛末を聞かされ、美穂さんに聞きました。

「美穂、離婚したいのか？ 正直な思いを聞かせてほしい」

一方の美穂さんは、あの衝撃以来「離婚」への意欲が失せてしまっていました。正直に夫にそれを伝えると、夫はこう言いました。

「そうか、よかった……。雄太はもう立派な大人なんだし、そろそろ手を離して、もう少し自分の時間を楽しんでもいいんじゃないか？ そういえば昔、コーラスやってみたいって言ってたよな。この際だし、なにか新しいこと始めてみたらどうだ？」

その言葉を聞いた瞬間、美穂さんはハッとしたそうです。年月とともに家族のかたちは変わっていくのに、自分だけが、昔の時間軸のまま立ち止まっていたことに気づいたのです。

そうして、夫の懐の深さと息子のまっとうな助言により、離婚は撤回されることとなりました。

50代は人生の折り返し地点といわれます。残りの人生を自分らしく生きることが、家族円満の秘訣になることもあるようです。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表