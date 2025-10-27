秋ナスを美味しく食べる！ 炭水化物と相性抜群な「砂肝と秋ナスのアヒージョ」のレシピを紹介
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！砂肝と秋ナスのアヒージョ！【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
過剰摂取できます。
投稿者のABSsuperさんが見切り品の砂肝を使って料理します。大好物なのだそうです。
ミニじゃがは皮付きのまま乱切りに。
この時期美味しい秋ナスは俺に食わせろ、とこちらも乱切り。
硬い砂肝は切り込みを沢山入れることで食べやすくしました。塩コショウをして軽く混ぜ、10分ほど置いておきます。
具材を全てスキレットに入れたら、潰したニンニクと種を抜いた唐辛子をカットして投入。
そして投げ売りされていたというオリーブオイルをたっぷりと。
あとは弱火でふつふつと加熱すればOK。ABSsuperさんはイタリアンパセリもかけました。
さらにABSsuperさんはパンまで手作り。工程の詳細については動画をご覧ください。
焼き立てのバケットを添えて、砂肝と秋ナスのアヒージョの完成です！
食べてみたらちょっとパンチが足りなかったとのことで、黒コショウを足しました。するとじゃがホク、ナスうま、砂肝の心地いい食感が楽しめさらに美味しい。マリーシャープスというハバネロソースも合うのだそうです。
油をたっぷり使うところが贅沢ですが、簡単に作れてとても美味しい季節の野菜のアヒージョ。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。ABSsuperさんは残った油はパスタに絡めて有効活用しています。
視聴者のコメント
・美味しそう！
・おいおい揚げ物でもするのかい！？
・贅沢を見せつけるスタイル
・バゲットに載せて食べると美味いだろうなあ
・なぜ貴重なうまうま油を一回で使い切ろうとするのか
・これ絶対うまい