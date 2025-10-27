秋ナスを美味しく食べる！ 炭水化物と相性抜群な「砂肝と秋ナスのアヒージョ」のレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！砂肝と秋ナスのアヒージョ！【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。

投稿者のABSsuperさんが見切り品の砂肝を使って料理します。大好物なのだそうです。

ミニじゃがは皮付きのまま乱切りに。

この時期美味しい秋ナスは俺に食わせろ、とこちらも乱切り。

硬い砂肝は切り込みを沢山入れることで食べやすくしました。塩コショウをして軽く混ぜ、10分ほど置いておきます。

具材を全てスキレットに入れたら、潰したニンニクと種を抜いた唐辛子をカットして投入。

そして投げ売りされていたというオリーブオイルをたっぷりと。

あとは弱火でふつふつと加熱すればOK。ABSsuperさんはイタリアンパセリもかけました。

さらにABSsuperさんはパンまで手作り。工程の詳細については動画をご覧ください。

焼き立てのバケットを添えて、砂肝と秋ナスのアヒージョの完成です！

食べてみたらちょっとパンチが足りなかったとのことで、黒コショウを足しました。するとじゃがホク、ナスうま、砂肝の心地いい食感が楽しめさらに美味しい。マリーシャープスというハバネロソースも合うのだそうです。

油をたっぷり使うところが贅沢ですが、簡単に作れてとても美味しい季節の野菜のアヒージョ。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。ABSsuperさんは残った油はパスタに絡めて有効活用しています。

