11差圧勝の佐久間朱莉が女王戴冠へ前進 2位・神谷そらとの差は241pt→541ptに【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第31戦「マスターズGCレディース」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】優勝賞金3600万円だけじゃなく…この高級車もゲット！
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。先週の大会を2位に11打差をつける圧勝で制した佐久間朱莉は、300ptを加算。今季通算を2279.11pまで伸ばし、トップの座を守った。1737.64ptで2位につける神谷そらは、先週、第1ラウンド途中で棄権したため、両者の差は開幕前の241.47ptから541.47ptまで開いた。以下、3位に河本結（1555.95pt）、4位に菅楓華（1494.90pt）、5位に高橋彩華（1374.5pt）と続いている。今季も残り5試合。4日間大会、さらに最終戦にメジャー大会も残しており、まだまだ女王レースの動向から目が離せない状況だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シード争いも熱い！ 最新メルセデス・ランキング
最新！ 女子賞金ランキング
歴史的圧勝！ マスターズGCレディース 最終成績
最新！ 男子賞金ランキング
チーム日本は4位健闘 女子国別対抗戦の最終結果
【写真】優勝賞金3600万円だけじゃなく…この高級車もゲット！
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。先週の大会を2位に11打差をつける圧勝で制した佐久間朱莉は、300ptを加算。今季通算を2279.11pまで伸ばし、トップの座を守った。1737.64ptで2位につける神谷そらは、先週、第1ラウンド途中で棄権したため、両者の差は開幕前の241.47ptから541.47ptまで開いた。以下、3位に河本結（1555.95pt）、4位に菅楓華（1494.90pt）、5位に高橋彩華（1374.5pt）と続いている。今季も残り5試合。4日間大会、さらに最終戦にメジャー大会も残しており、まだまだ女王レースの動向から目が離せない状況だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シード争いも熱い！ 最新メルセデス・ランキング
最新！ 女子賞金ランキング
歴史的圧勝！ マスターズGCレディース 最終成績
最新！ 男子賞金ランキング
チーム日本は4位健闘 女子国別対抗戦の最終結果