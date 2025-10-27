¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¤³¦1°Ì¤¬¡Èº¸ÂÇ¤Á¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤Ç11Ç¯¤Ö¤êÉü³èV¡ÖÌ´¤ÏÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡¥ä¥Ë¡¦¥Ä¥§¥ó¤Î¡Èº£¡É
¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Ë¡¦¥Ä¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤¬Éü³èÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£Êì¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿LET¡Ê²¤½£½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ë¡Ö¥¦¥¤¥¹¥È¥í¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬¤½¤ÎÉñÂæ¡£°Å·¸õ¤Î¤¿¤á36¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö63¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤â¡Ö67¡×¡£ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡½¤Ç2°Ì¤Ë4ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¸ÂÇ¤Á¤Ç¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÇ¤Ä¥ä¥Ë¡¦¥Ä¥§¥ó
¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿18ÈÖ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¬¤«¤±¤Ä¤±¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÌò¤Ï´¶ÌµÎÌ¡£¡ÖÊì¹ñ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤ÎÁ°¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ÏÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ä¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼5¾¡¤ò´Þ¤àÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»15¾¡¡£2011Ç¯2·î¤«¤é13Ç¯3·î¤Þ¤Ç109½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç¡ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡É¤ÎºÂ¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¡£22ºÐ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼5¾¡¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¤·¤Î¤°ºÇÇ¯¾¯µÏ¿¡£È´·²¤ÎÈôµ÷Î¥¤È¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤òÉð´ï¤ËÀï¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ä¥§¥ó¤Î½÷²¦»þÂå¤¬Â³¤¯¤Èµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥é¥ó¥×¡×¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÎý½¬¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥§¥ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥Ã¥×¥¹¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥±¥¬¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¡£19Ç¯¤Ë¤Ïç½Éô¤ÎÄË¤ß¤¬º¸µÓ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ä¥§¥ó¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ê¥Ó¥¹¥³Áª¼ê¸¢¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤À¤Ã¤¿10Ç¯¤ËÀ©ÇÆ¡£¸½ºß¤Î¡ÖKPMGÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤Ï08¡¢11Ç¯¤È2ÅÙ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ10¡¢11Ç¯¤Ë¤ÏÁ´±Ñ¤òÏ¢ÇÆ¡£¤³¤Î3Âç²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç½Ð¾ì¸¢¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÎÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¡£5·î29Æü¤Ë¥¨¥ê¥ó¥Ò¥ë¥º¤Ç³«Ëë¤·¤¿Æ±Âç²ñ¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤è¤ê¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤À¤±º¸ÂÇ¤Á¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Ä¥§¥ó¤¬º¸¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¤³¤È¡£¿·¤·¤¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥³¡¼¥Á¡¢¥Ö¥é¥Ç¥£¡¦¥ê¥°¥¹»á¤Î´«¤á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ä¥§¥ó¤Ï¡ÖÄ¹¤¤ÏÃ¤ò¼êÃ»¤Ë¸À¤¦¤È¡¢±¦ÂÇ¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï2ÅÙ¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ»î¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î»î¹ç¡£¡ÖºÇ½é¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï1.5¥á¡¼¥È¥ë¤ò°ìÅÙ¤â³°¤µ¤º¡¢°ÊÍè¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ïº¸ÂÇ¤Á¡×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÎòÂå¾¡¼Ô¤È¡Ö¥Ä¥¢¡¼¾¡¼Ô¡×¤Î»ñ³Ê¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Í½ÁªÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Î63°Ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£4306Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ÇLET¤Î¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¥Ä¥§¥ó¡£¡Ö¤³¤Î¾ðÇ®¤¬¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢³Î¤«¤á¤¿¤¤¡×¤È¥Ä¥§¥ó¤ÏÂç¤¤¯¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò¡áÊÆ¹ñºß½»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥ä¥Ë¡¦¥Ä¥§¥ó º£µ¨À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ºÇ¶¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï4°Ì½ªÀï¡¡¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
º´µ×´Ö°µ¾¡¡ª ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÀ®ÀÓ
¢ã¼Ì¿¿¢ä½ÂÌî¤¬»È¤¦¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ä
¡Ò¼Ì¿¿¡ÓÈæ¤Ù¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ª ¸¶±Ñè½²Ö¤È²ÏËÜ·ë¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥§¡¼¥É¤À¤±¤É²¼¤í¤·Êý¤¬°ã¤¦
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¸ÂÇ¤Á¤Ç¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÇ¤Ä¥ä¥Ë¡¦¥Ä¥§¥ó
¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿18ÈÖ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¬¤«¤±¤Ä¤±¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÌò¤Ï´¶ÌµÎÌ¡£¡ÖÊì¹ñ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤ÎÁ°¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ÏÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ä¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼5¾¡¤ò´Þ¤àÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»15¾¡¡£2011Ç¯2·î¤«¤é13Ç¯3·î¤Þ¤Ç109½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç¡ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡É¤ÎºÂ¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¡£22ºÐ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼5¾¡¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¤·¤Î¤°ºÇÇ¯¾¯µÏ¿¡£È´·²¤ÎÈôµ÷Î¥¤È¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤òÉð´ï¤ËÀï¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ä¥§¥ó¤Î½÷²¦»þÂå¤¬Â³¤¯¤Èµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥é¥ó¥×¡×¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÎý½¬¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥§¥ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥Ã¥×¥¹¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥±¥¬¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¡£19Ç¯¤Ë¤Ïç½Éô¤ÎÄË¤ß¤¬º¸µÓ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ä¥§¥ó¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ê¥Ó¥¹¥³Áª¼ê¸¢¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤À¤Ã¤¿10Ç¯¤ËÀ©ÇÆ¡£¸½ºß¤Î¡ÖKPMGÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤Ï08¡¢11Ç¯¤È2ÅÙ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ10¡¢11Ç¯¤Ë¤ÏÁ´±Ñ¤òÏ¢ÇÆ¡£¤³¤Î3Âç²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç½Ð¾ì¸¢¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÎÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¡£5·î29Æü¤Ë¥¨¥ê¥ó¥Ò¥ë¥º¤Ç³«Ëë¤·¤¿Æ±Âç²ñ¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤è¤ê¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤À¤±º¸ÂÇ¤Á¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Ä¥§¥ó¤¬º¸¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¤³¤È¡£¿·¤·¤¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥³¡¼¥Á¡¢¥Ö¥é¥Ç¥£¡¦¥ê¥°¥¹»á¤Î´«¤á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ä¥§¥ó¤Ï¡ÖÄ¹¤¤ÏÃ¤ò¼êÃ»¤Ë¸À¤¦¤È¡¢±¦ÂÇ¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï2ÅÙ¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ»î¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î»î¹ç¡£¡ÖºÇ½é¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï1.5¥á¡¼¥È¥ë¤ò°ìÅÙ¤â³°¤µ¤º¡¢°ÊÍè¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ïº¸ÂÇ¤Á¡×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÎòÂå¾¡¼Ô¤È¡Ö¥Ä¥¢¡¼¾¡¼Ô¡×¤Î»ñ³Ê¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Í½ÁªÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Î63°Ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£4306Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ÇLET¤Î¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¥Ä¥§¥ó¡£¡Ö¤³¤Î¾ðÇ®¤¬¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢³Î¤«¤á¤¿¤¤¡×¤È¥Ä¥§¥ó¤ÏÂç¤¤¯¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò¡áÊÆ¹ñºß½»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥ä¥Ë¡¦¥Ä¥§¥ó º£µ¨À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ºÇ¶¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï4°Ì½ªÀï¡¡¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
º´µ×´Ö°µ¾¡¡ª ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÀ®ÀÓ
¢ã¼Ì¿¿¢ä½ÂÌî¤¬»È¤¦¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ä
¡Ò¼Ì¿¿¡ÓÈæ¤Ù¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ª ¸¶±Ñè½²Ö¤È²ÏËÜ·ë¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥§¡¼¥É¤À¤±¤É²¼¤í¤·Êý¤¬°ã¤¦