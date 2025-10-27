最新パター34モデルの打感、コロがり、ミスの強さ、再現性別のベスト3発表【徹底試打】
パターマニアであるティーチングプロの追分浩一が、最新34モデルのパターを約3時間かけて徹底的に試打。打感・ミスヒットの強さ・コロがり・再現性の4部門でベスト3を選んでもらった。
【写真】ベスト3モデルの試打評価を全て公開！
【打感の良さ トップ3】1位：スコッティキャメロン スタジオスタイル ニューポート22位：プロギア PRGR デザインパターBC-333位：ミズノ M クラフトX打感部門の1位に選ばれたのは大本命のスコッティ・キャメロン『スタジオスタイル ニューポート2』。追分は「ソリッドとマイルドの絶妙のバランスで、打感、打球音のフィーリングが上品。新しいミーリングも打球音を抑えてくれていました」と評価。2位のプロギア『BC-33』、3位のミズノ『M クラフトX』については「打感と距離感が完全に一致していて、タッチを合わせやすかったです」と語る。【コロがりの良さ トップ3】1位：オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード2位：テーラーメイド スパイダー ツアーX クランクネック3位：コブラ LIMIT 3Dピスタ-45 3D今回は約10メートルの距離で試打をしたが、最もコロがりが良かったのが『Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード』。その理由は「オデッセイのAiフェースは本当に完成度が高くて、打感がマイルドなのにコロがりが良い。ツアーで人気のある要因はコロがりの良さですね」と絶賛していた。2位の『スパイダーツアーX クランクネック』については「順回転になるまでの時間が早いです」と語った。【ミスヒットに強い トップ3】1位：ピン スコッツデール CRAZ-E2位：オデッセイ Ai-ONE トライビーム 2-Ball3位：スコッティキャメロン ファントム5.534モデルのパターは大型マレット型のパターも沢山あったが、その中でも1位に選ばれたのがピンの『スコッツデール CRAZ-E』。シリーズ最大級の慣性モーメントを誇るパターについては「かなり芯から外れたときでもフェースが左右にズレた感覚がなく、スクエアに打ち抜けます」とコメント。2位の『Ai-ONE トライビーム 2-Ball』は「Aiフェースはトゥ側、ヒール側で打ってもボールスピードが変わりません」と語る。【打感の良さ トップ3】1位：テーラーメイド スパイダーZT2位：オデッセイ Ai-ONE ジラフビーム ジェイルバード ミニ3位：本間ゴルフ SAKATA LAB CNC プレミアム パター メカニック再現性については「全体的にゼロトルク系のパターはストロークの再現性が高かったですが、その中でも『スパイダーZT』はストロークもテンポも同じように振りやすいです」と語る。また2位の『Ai-ONE ジラフビーム ジェイルバード ミニ』については「ストレート型パターの中でも最もストレートに動く感覚がありました」と分析。3位にはメカニック系の本間ゴルフがランクイン。自分の課題に対して使ってみたいモデルがあれば、ぜひともショップで試打してピッタリモデルを選んでほしい。■解説 追分浩一おいわけ・こういち／パターの素材、形状、設計に精通しているティーチングプロ。自らパターロボットを製作してパッティングのメカニズムを研究するパターマニア◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用“セミアーク系マレット”、ショートパットが入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』を読めば、その秘密がわかる。
【写真】ベスト3モデルの試打評価を全て公開！
