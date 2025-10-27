PENTAGON・HUI、11・7に日本初ソロライブ開催 未発表曲も披露へ
韓国グループ・PENTAGONのHUI（フイ）が11月7日、日本初ソロFAN-CONライブ『HUI_WHU IS ME: Switch』をヒューリックホール東京で開催する。
【写真】『HUI_WHU IS ME : Switch』を開催するHUI
HUIは、PENTAGONの楽曲の多くを手がけるプロデューサーとしても活動しており、その才能は韓国音楽業界でも高く評価されている。
今回のFAN-CONライブでは、HUIのアーティストとしての多面性を存分に感じられる特別なステージが予定されており、PENTAGONの楽曲はもちろん、HUI自身の楽曲や、ファンへの特別なメッセージソングなど、彼の音楽的才能を余すことなく披露する。
また、長年応援してくれたファンへの感謝の気持ちを込め、HUI本人が企画段階から積極的に参加して準備したステージを披露。ステージでは、これまでの公演とは異なるHUIならではの個性あふれるパフォーマンスと初めて発表する未発表曲が披露される。ファンとより近い距離で交流できる特別な時間となる。
■PENTAGON HUI日本初ソロFAN-CONライブ『HUI_WHU IS ME: Switch』開催概要
日時：11月7日(金)
【1部】午後2時15分開場／午後3時開演
【2部】午後6時15分開場／午後7時開演
会場：ヒューリックホール東京
