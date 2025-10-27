27日、石破茂前総理が地元鳥取の会見で「今後」などについて語った。

【映像】石破前総理が笑顔で「方言連発」の瞬間

記者から「まだ議員を続けてほしいという声もある中、いつまで続ける予定か」と聞かれた石破前総理は以下のように答えた。

「『いつまで』みたいなことは言えんでないのか。『まだやりよるで』みたいなことはいけんのであってね。だけども、有権者の方々がそういう風に思っていただいて、自分に気力・体力が続くということを前提とすれば、『今しばらく』ということじゃないんだろうか。『いついつまでに』みたいなことはよう言わんな。何をしたかっちゅうことが大事で、（私は）今当選13回で、衆議院で自民党だと上から4番目くらいになっちゃった。同期も46人おったのが4人になっちゃった。長くやることが立派なことだとは思わないし、そのことを目的にしようとは全然思っていない。やっぱりやるべきことは何であり、それに向けてどれだけ近づいたかだ。また、自分が全部できるわけではないので、その志を継いでくださる方というものを作っていくのも仕事だと思っている」

久しぶりに地元である鳥取に戻った感想を求められると「やっぱり地元はええね。心置きなく地元の言葉で喋れるってこんなに楽しいかな」としみじみと語った。

（ABEMA NEWS）

