高市首相は２７日朝、初外遊となったマレーシア訪問を終えて政府専用機で羽田空港に到着し、帰国した。

午後に来日する米国のトランプ大統領と、２８日に初の対面での首脳会談に臨む。日米同盟のさらなる深化や経済安全保障協力の推進、関税措置を巡る日米合意の着実な履行などを確認する見通しだ。

両首脳は、２６日からマレーシアで始まった東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席した。トランプ氏は２７日、マレーシアでの日程を終え、自身のＳＮＳに「さあ、日本へ出発だ」と投稿した。

首相は２６日夜に一足早く現地を離れた。出発に先立ち、首相は記者団に「いよいよトランプ氏を日本にお迎えする。しっかりと大切な同盟国との関係を強化していきたい」と語った。

ホワイトハウスの発表などによると、トランプ氏は２７日午後５時過ぎに大統領専用機で羽田空港に到着し、皇居で天皇陛下と会見する。首相とは２８日午前、東京・元赤坂の迎賓館で会談し、昼食もともにする予定だ。

両首脳は会談後、大統領専用ヘリコプターに同乗し、米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に移動するとみられる。横須賀は海外で唯一の米空母の母港で、両首脳がそろって訪れることで盤石な日米同盟を内外に示す狙いがある。トランプ氏はその後、都内で財界人との夕食会に出席し、２９日に離日する。

トランプ氏の来日は、今年１月の第２次政権発足後初めて。第１次政権中を含めると通算４回目で、２０１９年６月以来となる。