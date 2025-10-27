俳優の瀬戸朝香が25日、Instagramで留学中の子どもたちとイギリスで過ごす様子を投稿し、その姿に反響が寄せられている。

2007年、元V6の井ノ原快彦と結婚し、15歳の長男、11歳の長女と2人の子どもがいる瀬戸。これまでにもInstagramで、子どもたちとの日常を発信しており、長男との2ショットでは「後ろ姿がパパそっくり」と話題になっていた。

2025年10月25日には、留学中の子どもたちに会うためイギリスを訪れていることを報告。次の投稿では「学校行事を終えた後、1泊2日だけ寮から連れ出して家族で過ごすことができるの、送り迎えの時間を考えると一緒に過ごせる時間は1日だけ。限られた時間の中で、今回は電車でロンドンに行き、食事とショッピングを楽しみました。途中タクシーに乗って、両隣に子ども達。何気ない当たり前のことが、私にとっては大切な時間。この時ばかりは…1日が信じられないほど早く感じる」と親子時間を満喫したことも明かし、子どもたちの手などが写る写真を披露している。

この投稿には「朝香ちゃんママの顔になってる」「楽しそ〜仲良し親子だね」「お子さんと過ごす時間は本当幸せな大切な大切な時間ですよね」「最高な家族すぎる！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）