【ミスド×ポケモン、今年もコラボ決定】“もふもふ”ピカチュウ・ミミッキュ＆ビリリダマも
【モデルプレス＝2025/10/27】ミスタードーナツは10月27日、ポケモンと8年目となる取り組みを行うことを発表。11月5日より、様々な商品・グッズが数量・期間限定で発売される。
◆「ミスド ポケモン ドーナツ」2025年のラインナップは
2025年は、カスタード風味フレークとチョコクランチでもふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場。ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足することができる商品だ。「タマゲた！タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現。また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いを楽しむことができる。
◆ミスド×ポケモン、グッズは3種類
ドーナツとグッズを一緒に楽しめるグッズは3種類用意。やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは2種類。「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされている。「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされている。かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は、小さい子どもにもちょうどよいサイズ。どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供される。（modelpress編集部）
◆期間
ドーナツ：2025年11月5日（水）〜12月下旬（順次販売終了予定）
グッズセット：2025年11月5日（水）〜なくなり次第終了
◆ミスド ポケモン ドーナツ
【もふもふ ピカチュウ ドーナツ】
ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。もふもふとした見た目を表現した。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げられている。
【タマゲた！タマゲタケ ドーナツ】
しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしストロベリーシュガーをトッピング。ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングして目と口をチョコレートで表現した。
【ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ】
ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ねて、線がけをしピカチュウの背中を表現。最後にピカチュウのしっぽのピックをつけた。
【タマゲた！ミミッキュのドーナツ チョコ】
しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ミミッキュがデザインされたスリーブに入ったドーナツ。
【タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト】
しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ビリリダマがデザインされたスリーブに入ったドーナツ。
【ポン・デ・リース チョコ】
ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングしてカラーシュガーをトッピング。
【ポン・デ・リース ストロベリー】
ポン・デ・リング生地にストロベリーチョコをコーティングして、カラーシュガーをトッピング
◆グッズセット
【ブランケット（ピカチュウ）】
やさしくてふわふわの肌ざわり。ピカチュウとミミッキュがデザインされたブランケット。
【ブランケット（タマゲタケ）】
やさしくてふわふわの肌ざわり。モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされたブランケット。
◆お子様グッズセット
【つよいこグラス（大）】
ピカチュウ・タマゲタケ・モンスターボールがデザインされたグラス。中程にくびれがあり、小さな手でも持ちやすい形状。
◆セット概要
【グッズセット】
「ミスド ポケモン ドーナツからお好きな2個」＋「ポン・デ・リースからお好きな1個」＋「ブランケットからお好きな1」＋「オリジナル紙袋」
【お子様グッズセット】
「ミスド ポケモン ドーナツからお好きな1個」＋「ポン・デ・リースからお好きな1個」＋「つよいこグラス（大）1個」+「オリジナル紙袋」
