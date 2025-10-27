モデルの桜井美悠さんが、2025年10月14日にYouTubeを更新。チャンネル登録者数283万超の人気YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんとの、夫婦生活について明かした。

「理想と現実のギャップが...」

桜井さんとぎしさんは2024年9月に結婚 。25年2月に第1子誕生を発表した。

桜井さんは10月14日のYouTubeで、こう切り出した。

「同棲って付き合ってて大好きな人と一緒に住めたらもう最高やんって思っててんけど、現実は家事ばっかりやったり、子育てしながらバタバタで、理想と現実のギャップがほんまにえぐかってんやんか」

まずは家事分担について。桜井さん夫婦は「りょうた（ぎしさん）が生活費を払ってくれてるから、基本は私が家事をやってます」という。ぎしさんは家事が苦手で「できるだけ私にやってほしいタイプ」だそうで、桜井さんも理解はしているという。

しかし家事、育児に追われ疲れた時に「りょうたはめっちゃゲームが好きやから、ソファーでのんきにゲームしてるんよ」。桜井さんは「たまにムッとか、イラッてする時はもちろんあります」と明かした。

逆に、ぎしさんは、「私が全然片付けできてない時期とか、部屋が散らかってる時期に、なーんも文句言わへんのよ」という。「何も言わへんりょうたにはほんまに助かってるのかもしれへん」と、感謝の思いも語った。