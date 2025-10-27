北村匠海、子役時代から知る“お姉さん”松岡茉優のおかげで「ブレずに生きられました」
俳優の北村匠海（27歳）が、10月26日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。北村を子役の頃から知っている「お姉さん」のような松岡茉優（30歳）について、「松岡さんのおかげでブレずに生きられました」と語った。
朝ドラ「あんぱん」などでめざましい活躍を見せた北村匠海が、番組のゲストとして登場。北村を良く知る人物として、北村が子役として活動している頃から共演の多い松岡茉優が北村についてコメントした。
北村は松岡について「たしかにお姉さんですわ」と話し、松岡が北村を“北村”と呼び捨てすることに「あれ、やめてほしい」と笑う。
松岡は「鈴木先生」で当時13歳の北村と共演したが、「飛び抜けて大人で、お芝居場の前の集中力と。1人で戦う姿は高校生の私よりもずっと達観していたように思います」とコメントした。
北村は高校進学にあたり、松岡に芸能コースのある高校に進学するべきかどうか相談した時、松岡から「絶対にブレんじゃねえぞ」「3年間浮き足立つんじゃねえ」と言われたそうで、「松岡さんのおかげでブレずに生きられました」と語った。
