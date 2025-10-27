明日28日から30日、九州は朝晩の冷え込みがぐっと強まり、山沿いでは早霜のおそれがあります。農作物の管理などにご注意ください。

今日27日は西高東低の冬型

今日27日は北海道付近や日本の東海上で低気圧が発達し、大陸から高気圧が張り出しています。九州付近は西高東低の冬型の気圧配置で、寒気が流れ込んでいます。明日28日にかけて九州付近にはこの時季としてはやや強い寒気が流れ込む見込みです。





今日27日の九州は大体晴れる所が多いですが、夜にかけて寒気の流れ込みが強まります。沿岸海上を中心に北西の季節風がやや強き、夜はぐっと冷え込んできますので、服装にお気を付けください。

30日(木)にかけて朝晩の冷え込み強まる

明日28日にかけて、九州の上空にはこの時季としてはやや強い寒気が流れ込む見込みです。明日28日は九州各地とも晴れますが、九州北部は最高気温が20度に届かない所が多く、日中も風がひんやりと感じられそうです。29日(水)から30日(木)は高気圧に覆われ晴れて、日中は次第に気温が上がりますが、朝晩は放射冷却現象で冷え込みが強まる見込みです。

明日28日から30日(木)は、九州の山沿いは最低気温が4℃以下になる所があり、早霜のおそれがあります。農作物の管理にご注意ください。



31日(金)は九州の南を低気圧が通過し、11月1日(土)にかけて発達しながら日本の東を北上する見込みです。いったん気温が上がりますが、来週2日(日)頃に新たに寒気が流れ込み、気温が下がりそうです。