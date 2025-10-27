

イメージ画像

香川県は高松の夜を彩る幻想的なナイトイベント「あなぶきアリーナ香川 プロジェクションマッピング2025 Halloween」を10月29日（水）から31日（金）までの3日間行います。

2025年2月にオープンした「あなぶきアリーナ香川」を舞台に、巨大な外壁をスクリーンに見立てた迫力ある映像と音楽の演出が展開されます。光と音が織りなす幻想的な空間が、訪れる人々を非日常の世界へと誘います。

「ハロウィーン仮装コンテスト」やキッチンカーによるグルメ・ドリンクの販売、会場全体がハロウィーン一色に包まれ、秋の高松に誕生した新たなナイトエンターテインメントとして、地域のにぎわいを創出します。

3日間とも午後5時59分からカウントダウンを開始し、映像は約15分間続き、あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）北側屋根に投影されます。

投影のスケジュールは29日（水）30日（木）は ①午後6時 ②午後6時15分 ③午後7時 ④午後7時15分 ⑤午後8時 ⑥午後8時15分

31日（金）は①午後6時 ②午後6時15分 ③午後7時30分 ④午後8時15分です

キッチンカーは、午後5時～午後8時30分まで営業、各日、仮装して来場した人にキッチンカー割引券100円分を先着で200人にプレゼントします。

（※配布場所：プロジェクションマッピング会場 本部テント）