通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.59 6.05 7.58 6.46
1MO 8.84 5.90 7.38 7.03
3MO 9.08 6.28 7.78 7.00
6MO 9.22 6.65 8.19 7.32
9MO 9.31 6.86 8.47 7.57
1YR 9.37 7.01 8.66 7.74
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.95 8.79 7.08
1MO 7.91 8.48 6.95
3MO 8.41 8.59 7.24
6MO 8.80 8.99 7.56
9MO 9.09 9.25 7.72
1YR 9.26 9.41 7.83
東京時間10:39現在 参考値
ドル円は９%台での推移 今週のＦＯＭＣや日銀会合を前に高め推移
