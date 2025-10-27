　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.59　6.05　7.58　6.46
1MO　8.84　5.90　7.38　7.03
3MO　9.08　6.28　7.78　7.00
6MO　9.22　6.65　8.19　7.32
9MO　9.31　6.86　8.47　7.57
1YR　9.37　7.01　8.66　7.74

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.95　8.79　7.08
1MO　7.91　8.48　6.95
3MO　8.41　8.59　7.24
6MO　8.80　8.99　7.56
9MO　9.09　9.25　7.72
1YR　9.26　9.41　7.83
東京時間10:39現在　参考値

ドル円は９%台での推移　今週のＦＯＭＣや日銀会合を前に高め推移