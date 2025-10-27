©ABCテレビ

関西発のユニットコント番組｢コント･デ･ンガナ｣(全9回)が、いよいよ10月27日(月)深夜0時からスタート！ 「キングオブコント2025」(TBS)王者となり今ノリにノっているロングコートダディを筆頭に、今年7月に開催された「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流 NO.1 決定戦 2025」(日本テレビ・読売テレビ系)優勝のニッポンの社長、3位のセルライトスパ、そして「キングオブコント」決勝に2度進出している蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる。

記念すべき初回の”オモ・ロ・ビト”は、WEST.の中間淳太！ ロングコートダディの2人とセルライトスパ・大須賀とともに、異世界もののコントに挑戦する！

■中間淳太が魔王と戦う勇者に！しかし、回復薬が全然飲めず大ピンチ！？

中間が挑戦したのは異世界もののコント。勇者(中間)、魔法使い(堂前)、武闘家(大須賀)が、魔王(兎)と激しい戦いを繰り広げる。戦いの中でダメージを受けた3人が回復薬でHP回復を試みるも、まさかの落とし穴で大ピンチに！？ 3人を相手に杖１本で戦う兎の堂々たる魔王ぶりや、中間が体を張ったクライマックスにご注目を！

【中間淳太コメント】

Q.共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？

ロングコートダディさんとは、まさかこんなタイミングでお会いできる、しかも一緒にコントができるなんて思ってもみなかったので、王者の足を引っ張ってしまわないかと最初は緊張していました。ただ、お会いしてみると皆さん本当に優しくて。「この表現はこういう風にしよう」と兎さんが教えてくださったり、堂前さんと大須賀さんが僕のターンを盛り上げてくださったりと、沢山助けていただきました。すごく楽しかった！！

Q.視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！

これはもう、コントというよりもドキュメンタリーですね(笑)。コントをやっているはずが、心の底から「やばい！このままじゃ魔王に倒される！」という気持ちになってくるんです。本当に汗かきながら、自分の身だしなみなんて気にせず振り切ってやったので、その本気さに注目してほしいです！

■ロングコートダディ・兎が正論すぎてなんか腹立つヒーロー「ナンマン」に！

また、10月27日(月)の放送では、他にも3本のコントを放送予定。ロングコートダディ・兎がナンの顔を持つ正義のヒーロー・ナンマンを演じるコントや、蛙亭・イワクラがマナー講師・神宮寺麗子を演じるコントなど見どころたっぷり！

【放送情報】

月よるビッグバン「コント・デ・ンガナ」

2025年10月27日(月) 深夜0時～深夜0時30分（放送終了後、TVerで見逃し配信）

公式サイト：https://www.asahi.co.jp/sp/conte_de_ngana

出演： ロングコートダディ セルライトスパ ニッポンの社長 蛙亭

ゲスト：中間淳太(WEST.)