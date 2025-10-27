連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズ（WS）は27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。第3戦に先発予定のドジャース、タイラー・グラスノー投手（32）が26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムで会見を行った。

1勝1敗で迎える第3戦。グラスノーは「チームも違えば、ゲームプランも全然違う。シリーズの状況とかはあんまり意識してない。1試合、1試合をしっかり戦うだけだと思っている。先の3試合とかは考えない。とにかく明日の試合に集中するだけ。目の前のゲームでやるべきことをやる。それに尽きる」と語った。

会見では「大谷翔平を見て、二刀流選手をやってみたいと思ったことは？」との質問も出た。右腕は「ないね。リトルリーグのときは打ってたけど。でも正直、翔平レベルでできる人はいないと思う。将来的に挑戦する人は出てくるだろうけど、あのレベルは彼だけだと思う」とした。投打にメジャー最高レベルを誇る理由については「みんなが見てる通りだよ。打っても投げても超一流。それに準備の質、メンタルの強さがすごい。毎日のようにメディア対応もしながら、全部をこなして、それでもあのパフォーマンスを維持してる。ほんと“超人”だと思う」と語った。

地元カリフォルニア州出身の右腕はレイズ時代の20年にドジャースを相手にWSにに2試合先発したが、いずれも敗戦投手となった。WS自身初勝利へ「できるだけ普段通りの試合として臨みたい。もちろん特別な舞台だけど、今は目の前の仕事に集中するだけ。終わってから振り返ったときに、その重みを感じるんだろうなと思う」と話した。