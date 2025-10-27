◇オーストリア1部第11節 ザルツブルク3―0オーストリア・ウィーン（2025年10月26日 ウィーン）

サッカーのオーストリア1部ザルツブルクのFW北野颯太が26日、敵地のオーストリア・ウィーン戦で1得点1アシストと躍動した。

前半8分、流れてきた相手DFのクリアボールを中央で拾うと、ペナルティーエリアに侵入し、右足でGKの股を抜くグラウンダーのシュート。ネットを揺らし、ガッツポーズした。

同16分には自陣でのボール奪取から敵陣への長い縦パスを通して2点目の起点になり、さらに後半11分には自陣左サイドから中央に向かって相手選手3人をかわしながらドリブルし、スルーパスを通して19歳のDFトラマーのオーストリア1部初ゴールとなるチーム3点目をアシスト。全3点に絡む圧巻の活躍だった。

アシストは23日の欧州リーグ第3戦フェレンツバロシュ戦に続く公式戦2試合連続。リーグ戦では今季9試合で3得点2アシストと結果を残している。チームは1試合消化が少ないシュトゥルム・グラーツと勝ち点21で並ぶ2位につけた。

北野の活躍を、地元メディアも称賛。地元紙ザルツブルガー・ナッハリヒテンは「冷徹！圧巻の日本人選手、レッドブル・ザルツブルクを待望の勝利に導く」と記した。「fan.at」が掲載したクローネ紙の記者による採点では北野が最高評価。「1ー0となるゴールを決め、2ー0の起点となり、3ー0を圧巻のプレーでアシストした。ファヴォリーテン（ウィーンの地区名）でこの日本人に太陽が昇った――圧巻！」と絶賛された。