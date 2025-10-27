カリスマキリンへの道

『仕事と人生を変える 勝間家電』勝間和代著（ダイヤモンド社）

時間に追われることは、現代人が抱える悩みです。

でも人間に与えられたのは、２４時間しかありません。私たちは真剣に自由な時間を削り出す努力をしているのか。経済評論家、勝間和代さんの『仕事と人生を変える 勝間家電』（ダイヤモンド社）は、徹底して突き詰める本でした。

「１日２時間を取り戻す」の帯文が輝いています。

無駄なものを減らし、家電製品や様々な機具を使いこなすことで、生活や仕事、体調管理など様々な場面での不要な時間を減らそうと訴えています。欄外にお薦めの製品が並んでいるのも、とても便利です。

最も興味をひくのは、キッチンに関する章です。台所仕事での「燃え尽き症候群」を避けるため、１食あたり台所に立つ時間を１０分から２０分に済ませたいと提案します。さらに、健康を形作る三大要素、食事、睡眠、運動のうち食事だけは「外注」が可能だから、活用したいと唱えていきます。

材料を入れるだけで、料理をしてくれる自動調理鍋「ホットクック」の活用や、ご飯はタイマー炊飯ではなく、炊きたてを味わうため帰宅後に、無洗米を急速炊飯するなど、今すぐ取り入れたくなるアイデアが満載です。食材の買い物はレジに並ぶ時間が省け、質も良いため「オンライン一択」だそうです。

読み進むうちに、これは生活時間の短縮を装った過激な思想書であると気づきます。

「自分の時間を使っても機械より品質が落ちることは、私たちはもうやってはいけない」

家事や仕事の上でも、「手作り信仰」にとらわれている人は多いのです。手間暇をかけるほど心がこもっている。自分にも、他人にも無駄に時間を使わせるこの考えを、勝間さんは歯切れの良い言葉で徹底的に破壊しています。

あらゆることを見直して削った時間をどのように使うのか、課題は残るでしょう。ただこのカリスマ経済評論家の言葉を受け入れるにせよ、受け入れられなかったにせよ、今の時代は、このような言説が広く支持を集めるほど、多くの人が追い詰められていることは知っておいたほうが良さそうです。

時間がほしいと、疲れた顔でつぶやく前に。