Ä¶ÂçÊª·Ý¿Í¤¬¼ã¼ê¥é¥¤¥Ö¤ËÆÍÇ¡¤Î½Ð±é¡Ö°ìÀÚ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¡×ÂçµÈ¤â¶Ã¤¬¤¯¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ë¤Ê¤é¤ó¤è¤Í¡©¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×¤¬£²£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡Ö³¹¤Î¤¦¤Þ¤¤Ð§¤È¤¦¤Þ¤¤ÌÍ¡×¤ò½ä¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿Ç®³¤¾®Î¹¹Ô¤Î¡Ö¸åÈ¾Àï¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¡¢ÏÃÂê¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¤Ë¡£ÂçµÈ¤¬¡Ö¥Þ¥»¥¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬½Ð¤ë¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢¤â¤¦¡£¡Ê»öÌ³½ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¼ã¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¿¤Þ¤Ë¡¢¤Ç¤âÇ¯¤Ë£±²ó¤È¤«²¿Ç¯¤«¤Ë£±²ó¡¢Á´ÂÎ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥¦¥ó¥Ê¥ó¤µ¤ó¤È¤«¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥¿¤ò¡×¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢Æî¸¶À¶Î´¤â»öÌ³½ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÂçµÈ¤È²Ú´Ý¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¦¥ó¥Ê¥ó¤µ¤ó¡£¼ã¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÈô¤Ó¹þ¤ß¤ÇÆâÂ¼¤µ¤ó¤¬¥Í¥¿¤ä¤ê¤ËÍè¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£¤â¤¦´°Á´¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¡£¤¢¤ÎÆó¿Í¤â¡Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Í¥¿¤ò¡Ë¤ä¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤á¤Ã¤¿¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Ç»Å»ö¤·¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂçÊªÆó¿Í¤¬»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´¶¿´¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤ó¤Ç¡£¤ªÆó¿Í¤¬¡£¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¡£ËÍ¤é¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î½Ð±é¤¬¡Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ë¤Ê¤é¤ó¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÆÍÁ³¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¡Ê¤ªµÒ¤Ë¡Ë¤â¤¦°ìÀÚ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÆâÂ¼¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢·ë¹½¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£