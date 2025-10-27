ＧＭＯ－ＦＨが３日ぶり反発、１～９月期速報値は最終利益２．５倍 ＧＭＯ－ＦＨが３日ぶり反発、１～９月期速報値は最終利益２．５倍

ＧＭＯフィナンシャルホールディングス<7177.T>は３日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）連結決算の速報値を発表した。営業収益が３８４億１３００万円（前年同期比５．０％減）、経常利益が１２８億５５００万円（同６１．１％増）、最終利益が８９億１０００万円（同２．５倍）だった。各利益は第３四半期累計として過去最高を更新しており、大幅増益を評価する買いが優勢になっている。



各利益は前年同期に販管費へタイの証券事業などに関する貸倒引当金繰入額６７億円を計上していた反動により大きく増えた。営業収益は暗号資産事業が増収となった一方、証券・ＦＸ事業は減収。店頭ＦＸ収益やＣＦＤ収益の低下、タイでの信用取引サービスの終了に伴う金融収益の減少などが響いた。



