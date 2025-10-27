

住宅ローンにありがちな「誤解」について解説します（写真：HM／PIXTA）

人生におけるもっとも大きな買い物といえるのが住宅の購入ですが、その際に組む住宅ローンで返済がうまくいかない人には、共通した「誤解」があると、マーケティング＆ブランディングディレクターの橋本之克氏は指摘します。

超高額な取り引きであるがゆえに見落としやすい住宅ローンのリスクとはどんなものなのでしょうか。橋本氏の著書『100円のコーヒーが1000円で売れる理由、説明できますか？』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

「返済額」より「借入額」を見て判断するリスク

ここからは、行動経済学の知見を活用して、住宅ローンに関わるリスクを見ていきます。まず「借りている金額を甘く見てしまう」リスクです。

まずは「アンカリング効果」について見ていきましょう。アンカリング効果とは、最初に提示された数字などが基準となって、無意識にその後の判断に影響を与える効果のことです。

たとえば、スーパーなどで、もとの値段が消されて値引き後の額が書かれているのは、アンカリング効果による安さの演出です。

欲しい家を見つけて、住宅ローンを検討する場合、最初に意識する数字は「借入額」でしょう。家の価格や諸経費などから、まず借りる金額を算出します。

次に、返済プランをシミュレーションします。その際は、月々やボーナスの「返済額」に注目するでしょう。払い続けることができるのか、判断しなければなりませんから。

その過程で、一応「総返済額」を目にするでしょう。借入額よりも、かなり大きい金額であり、これが実際に支払わなければならない金額です。したがって、この金額を支払っていく覚悟を持つ必要があります。

返済が滞るような事態が起きた場合に、背負わなければならないのは「借入額」ではなく「返済額」です。

しかし、アンカリング効果が働くと、より安い「借入額」が頭に残ります。無意識に自分の負債を軽く考えてしまう可能性があるので、注意が必要です。

「決められたとおりに払うのが当たり前」ではない

また、別のリスクとして、借り換えなどによる「返済負担軽減の機会を逃す」ことがあげられます。「メンタル・アカウンティング」の影響で起きるものです。メンタル・アカウンティングとは、支払い方法などによって、感じるお金の価値が変わる心理的バイアスのことです。

通常の住宅ローンは、銀行口座から自動引き落としなどで支払うことが多いでしょう。この自動的な支払い方は、社会保険や税金など、日常生活に必要な諸経費と同じです。

メンタル・アカウンティングの影響で、これらの支払いを同じ"くくり"で考えてしまう可能性があります。つまり、「初めに決められたとおりに払うのが当たり前」と認識してしまうリスクがあるのです。

社会保険や税金などは、支払う先や金額は決まっています。一方、住宅ローンは、借り換えで返済先を変えることができます（金融機関による審査を通る必要はありますが）。よく探せば、返済負担を軽くすることも可能でしょう。

金融機関によっては、住宅ローン契約者向けに、キャッシュバックや振込やATM利用の手数料無料などの特典を用意しています。これらの機会を逃してはいけません。

ちなみに、最初の借入時点における金融機関選びにも、注意が必要です。

家を買った経験がないと、住宅販売会社などがすすめる提携金融機関の中から選びがちです。

たしかに、その場合は、手間が少なくて済みます。しかし、ほかの金融機関より金利が高いかもしれません。わずかな金利の違いでも、返済額に大きく影響します。

また金融機関によっては、借り入れ時に加入する団体信用生命保険（住宅ローン契約者に万が一のことがあった際にローン残高がゼロになる保険）の補償内容が、ほかよりもすぐれている場合もあります。金融機関選びの参考にするといいでしょう。

住宅ローンは超高額の取引ですから、漫然と借り入れや返済をおこなうのでなく、主体的に取り組むことが重要です。

「計画錯誤」が理想と現実のギャップを生む

もう1つ、住宅ローンに関わるリスクとして、「長期の計画に失敗する」ことがあります。頭金を貯める、繰り上げ返済をするなど、さまざまな計画を立てる際に「計画錯誤」の影響を受ける可能性があるのです。

これは計画を立てるにあたって、目標を達成するまでに必要な時間、労力、お金などを、実際よりも少なく見積もりすぎる心理的バイアスです。

人は誰でも、無意識のうちに、計画を甘く立ててしまうものなのです。これは、計画性がない人や努力が足りない人だけではなく、誰にでも起こり得ることです。

対処方法は、いくつかあります。その1つは「目標に至るまでの手順や要素を、細かく分解し、個々に必要な時間や行動などを見積もる」ことです。

プロセスを分割（アンパックと呼びます）し、その結果を総合して、全体を見積もるのです。

たとえば、ざっくりと5年で頭金を貯めるといった感じでひとまとめにするのではなく、1年ごとあるいは1カ月ごとに貯める金額、毎月の減らすべき出費など、要素を細かく具体化するのです。このプロセスを入れることで、計画の精度は高まります。

ほかの対処方法として、ありきたりではありますが、あらかじめ余裕のある計画を立てることなども、効果があります。

行動経済学の知識を活用して「リスク軽減」を

金融商品全般にもいえることですが、住宅ローンの大きな特徴は「形がない」商品だということです。ゆえに、車のように乗り心地をたしかめたり、ビールのようにのど越しを味わったりすることができません。





もう1つの大きな特徴は、「数字の組合せ」でできていることです。

住宅ローンの要素を大まかにいえば、金利、借入可能額、返済期間、諸費用などでしょう。これらの組合せで「どんな住宅ローンか」が決まります。さまざまな金融機関が住宅ローンを提供していますが、付帯サービスなどに若干の違いはあっても、基本的な要素はどれも同じです。

こういった特徴がある住宅ローンは感覚的に理解しにくく、「自分にとっていい商品を見つけにくいものだ」と認識しておくことが必要です。

また、住宅ローンを一度借りたら、利息を含めた返済額は膨大な金額になります。返済が滞るリスクがあり、人生における自由が奪われる可能性もある危険な商品です。

しかしながら、現金を持たずに家を買うためには必要不可欠です。返済の強制力が、逆に高額の支払いを可能にする側面もあります。特徴をあげていくほど、住宅ローンが特殊な商品であることがおわかりでしょう。効果は高いが副作用の危険もある、いわば劇薬のようなものと考えていいかもしれません。

この商品の「いい買い方」は、可能な限りリスクを減らすことです。借入額を正しく認識し、負担軽減の機会を逃さず、長期計画を誤らないことが必要なのです。

その際は、行動経済学における心理的バイアスの知識を活用して、自分自身の行動をチェックしてください。ローンを借りる際は、ぜひ漫然とではなく主体的に選び、関わりましょう。約30年後、無事に完済して、返済から解放される快さを味わってください。

（橋本 之克 ： マーケティング＆ブランディングディレクター）