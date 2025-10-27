動きに追従し、姿勢を整える。長時間作業に最適なジェスチャー。【スチールケース】の椅子がAmazonに登場中‼
360度の自由と、背骨へのやさしさ。快適性を極めたオフィスチェア。【スチールケース】の椅子がAmazonに登場!
スチールケースの椅子は、座面と背もたれが連動することで身体の動きに自然に追従し、長時間の作業でも快適な姿勢を保てる高機能オフィスチェア。
360度の可動域を持つアームは、複数の端末を使い分ける動作にも柔軟に対応。身体が動いても作業面と並行を保つ設計で、あらゆるリクライニング角度でも快適な操作性を実現する。
背もたれには3D LiveBackテクノロジーを採用。姿勢の変化に応じて背骨の自然な動きに沿って柔軟に変形し、座りながら背骨をS字に整える。高いフィット感とサポート力で、集中力を持続させる座り心地を提供する。
組立済みで届く本体は、最大181キログラムの耐荷重に対応。シート幅51センチメートル、シート高41〜53センチメートル、背もたれ高61センチメートルなど、細部まで調整可能な寸法設計で、幅広い体型にフィットする。オフィス、書斎、クリエイティブスペースなど、あらゆる作業環境に対応する一脚。
