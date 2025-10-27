Image: Ace_Leather Factory

ランチを終え、椅子に深く腰掛けた瞬間、ウエストに感じる圧迫感。 「少しだけ緩めたいけど、人前でガチャつかせるのは気が引ける」といったときの解決策が「レザーベルト」です。

このベルト、先を押し出すだけで、1mm単位でフィット感を調整できます。穴がなく、したがって音もない、その調整法こそが会議室でもカフェでも気兼ねなくウエストを解放できる理由になります。

「穴がない」自由。1mm単位で叶える、自分だけのフィット感

Image: Ace_Leather Factory

「レザーベルト」の最大の特長は、ベルト穴が一切ない独自のフリクション構造にあります。

アナログのボリュームダイヤルを回すようなスムーズな調整が魅力。バックルにベルトを通してスッと引くだけで、ちょうどいいと感じる場所で、ピタッと留まります。

食後や長時間のデスクワークで「緩めたい」と感じたら、ベルトの先をそっと押せばOK。誰にも気づかれずに開放感が得られます。もう、ベルト穴という固定された選択肢に、自分の身体を無理に合わせる必要はありません。

ビジネスも休日もこれ1本。どんな装いにも寄り添う順応性

Image: Ace_Leather Factory

平日のスラックスと休日のデニムでは、生地の厚みも股上の深さも微妙に違うものです。せっかくの着こなしも、ベルトのフィット感が甘いと画竜点睛を欠く、なんてことも。

「レザーベルト」は、そんな些細な違いも吸収し、どんなパンツでも常にちょうどいい締め心地が得られます。

レギュラーからスーパーロング（最大145cm対応）まで豊富なサイズを展開していて、幅広い体型の方をカバー。まさに、オンもオフもこれ1本あればいいと思えるアイテムです。

職人技が光る。使い込むほどに味が出る「日本製」レザーと機能美

Image: Ace_Leather Factory

この滑らかな調整機構は、厳選された素材と日本の職人技から生まれました。

革は、このスライド機構のためだけに姫路のタンナーと共同開発したオリジナルレザー。ヌメ革ならではの堅牢さを保ちつつ、非常にしなやかに仕上げられています。マットな質感は、使い込むほどに深い艶をまとい、自分だけの歴史を刻む1本へと育っていく「経年変化（エイジング）」も楽しみの1つです。

それを支えるバックルも専用設計です。表面には「サテーナー」とよばれるスクラッチ加工が施され、傷が目立ちにくく、日々のハードな使用にも耐えるタフさと洗練された美しさを両立しています。

着こなしの幅を広げる。選べる3デザイン×5カラー

Image: Ace_Leather Factory

優れた機能性だけでなく、ファッションアイテムとしての楽しみも「レザーベルト」の大きな魅力です。

ステッチ、プレーン、エンボスという表情の異なる3つのデザインと、ビジネスにもカジュアルにも映える5つのカラー。合計15通りもの豊富なバリエーションが用意されています。

ワードローブやその日の気分に合わせて、自由に組み合わせてもいいかも。スーツスタイルを引き締める1本から、休日の着こなしに遊び心を加える1本まで、きっと、お好みのタイプが見つかるはずです。

身体の変化、服装の違い、その時々の気分…そのすべてを何気なく吸収し、いつも「ちょうどよさ」を提供してくれるベルト。「レザーベルト」の静かで滑らかなフィット感を、ご自身のウエストで体感してみてはいかがでしょう。

以下Webページでは、全15種類の豊富なラインナップを確認できます。ぜひ、ウエストの新しい相棒を見つけてください。

Image: Ace_Leather Factory

